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川習本月華府再會 台灣、貿易到伊朗都是難題

關稅休戰11月到期 美中都避免關係再失控

中國傳出警告美國，若川普政府在習近平本月訪美前批准新一批對台軍售，北京可能取消行程。不過，美國總統川普（Donald Trump）13日表示，他完全不擔心習近平取消訪美，強調兩人關係良好。根據彭博社等媒體報導，川普13日在愛爾蘭杜恩貝格（Doonbeg）出席愛爾蘭公開賽期間，被媒體問到是否擔心中國國家主席習近平取消訪美時表示，「不，我不擔心。我們關係很好。他希望好好相處，我們也希望如此，我們會相處得很好。」川普的說法正值美中峰會前夕。共同社近日報導指出，北京已向華府表達立場，如果美國在習近平訪美之前批准新的對台軍售，中方可能取消這次訪問。川普政府目前正在考慮一項規模達140億美元（約新台幣4300億元）的對台軍售案。台灣議題長期是美中關係最敏感的議題之一，習近平過去也曾向川普示警，如果台灣問題處理不當，可能引發衝突。川普先前則表示，今年5月與習近平舉行峰會期間，雙方曾「大量」討論台灣問題，他當時接受福斯新聞訪問時，也曾表示希望北京在台灣議題上「冷靜一點」。按照目前規劃，川普與習近平預計本月稍晚在華府面對面會談。除了台灣議題，全球兩大經濟體領袖還必須處理貿易、人工智慧（AI）及中東局勢等一系列分歧。兩人5月峰會時互動相對友好，但美中近期關係又因伊朗戰爭出現新的摩擦。中國是伊朗石油的主要買家，而北京至今並未接受川普要求減少與德黑蘭經濟往來的呼籲。美國希望透過加強經濟壓力，迫使伊朗重新開放因戰爭大致封閉的荷姆茲海峽，並促成結束衝突的協議。不過中國目前並未積極配合華府施壓伊朗。對美國而言，若進一步制裁支撐伊朗經濟的中國企業，也可能引發北京強烈反彈，讓美中關係再度惡化。美中去年曾爆發相互加徵關稅的貿易戰，引發金融市場震盪及全球經濟衰退疑慮，之後雙方達成的貿易休戰目前大致維持。然而，雙方在稀土礦物出口管制及尖端科技等領域仍存在摩擦，現行貿易休戰也將在11月10日到期。在台灣軍售、伊朗戰爭與貿易問題同時交織之下，本月川習會能否如期登場，以及雙方能否避免新的衝突升級，將成為外界關注焦點。