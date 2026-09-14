氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（14）日東北風逐漸增強，北部、東半部雲量增加並有局部短暫雨機率，北台灣氣溫略降，中南部仍偏熱；明日、周三（15、16日）北東部仍有局部陣雨，部分地區雨勢較大。此外，關島東方海面有熱帶擾動醞釀，可能發展為「強聖嬰年」的強颱，且路徑出現大迴轉威脅日本。
今東北風增強！北部、東部有局部雨 早晚溫差大
吳德榮指出，昨（13）日全台高溫依舊明顯，嘉義大埔鄉飆至37.9度最高，彰化溪湖鄉、南投草屯鎮也達36.7度，各地最高溫約落在35至38度。今（14）日清晨截至4時42分，各地平地最低溫約22至24度，早晚已有些涼意。
最新歐洲（ECMWF）模式預測，今（14）日東北風逐步增強，迎風面的雲量也會隨之增加，北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高；至於背風面的西半部，則維持晴時多雲天氣。
氣溫方面，北台灣略有下降，中南部仍維持偏熱，今日各地預測溫度為：北部22至32度、中部23至35度、南部24至36度、東部22至35度。
周四起東北風減弱 西半部天氣轉穩定
明日、周三（15、16日）持續受到東北風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，部分地區不排除出現較大雨勢；中南部則以晴時多雲為主。北台灣白天氣溫稍微轉涼，中南部白天依舊偏熱，各地早晚則較為涼爽。
周四至周日（17至20日），東北風勢力逐漸減弱，西半部天氣轉為晴時多雲，僅大台北東側及東半部仍有零星局部短暫陣雨機會。這段期間白天依然偏熱，但夜間氣溫較低，呈現日夜溫差較明顯的天氣型態。
熱帶擾動發展！聖嬰年強颱路徑恐「大迴轉」
吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，目前關島東方海面有熱帶擾動正在醞釀，預測可能發展成「強聖嬰年」之強颱，且路徑呈現「大迴轉」的特徵。
從歐洲（ECMWF左圖）與美國（GEFS右圖）系集模式來看，強颱的系集平均路徑大致會在日本南方海面出現大迴轉，主要威脅地區為日本。不過，各別模擬的路徑分布相當分散，涵蓋範圍十分廣泛，仍存在很大的不確定性，各國模式後續仍會持續調整，應密切觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨（13）日全台高溫依舊明顯，嘉義大埔鄉飆至37.9度最高，彰化溪湖鄉、南投草屯鎮也達36.7度，各地最高溫約落在35至38度。今（14）日清晨截至4時42分，各地平地最低溫約22至24度，早晚已有些涼意。
最新歐洲（ECMWF）模式預測，今（14）日東北風逐步增強，迎風面的雲量也會隨之增加，北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高；至於背風面的西半部，則維持晴時多雲天氣。
氣溫方面，北台灣略有下降，中南部仍維持偏熱，今日各地預測溫度為：北部22至32度、中部23至35度、南部24至36度、東部22至35度。
明日、周三（15、16日）持續受到東北風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，部分地區不排除出現較大雨勢；中南部則以晴時多雲為主。北台灣白天氣溫稍微轉涼，中南部白天依舊偏熱，各地早晚則較為涼爽。
周四至周日（17至20日），東北風勢力逐漸減弱，西半部天氣轉為晴時多雲，僅大台北東側及東半部仍有零星局部短暫陣雨機會。這段期間白天依然偏熱，但夜間氣溫較低，呈現日夜溫差較明顯的天氣型態。
吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，目前關島東方海面有熱帶擾動正在醞釀，預測可能發展成「強聖嬰年」之強颱，且路徑呈現「大迴轉」的特徵。
從歐洲（ECMWF左圖）與美國（GEFS右圖）系集模式來看，強颱的系集平均路徑大致會在日本南方海面出現大迴轉，主要威脅地區為日本。不過，各別模擬的路徑分布相當分散，涵蓋範圍十分廣泛，仍存在很大的不確定性，各國模式後續仍會持續調整，應密切觀察。