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▲關穎說自己當時分手後難過到暴瘦。（圖／康熙好經典YouTube）

女星關穎過去曾和蔣家第四代蔣友柏談過長達7年的地下戀，近日蔣友柏向特助莊涵雲求婚成功，也讓這段往日戀情再度受到討論。關穎過去曾分享自己交往有錢公子哥的故事，表示那時還在紐約念書，男方竟劈腿她的同學，讓她難過到吃什麼都想吐、整個人暴瘦，從此對這種類型的男生有了陰影，直呼：「公子哥就是比較自以為是。」讓許多觀眾都猜是蔣友柏。關穎2007年時曾上節目《康熙來了》接受專訪，當時關穎聊到感情觀，小S問她：「你有刻意抗拒就是家裡很有錢的男性嗎？」關穎直言：「現在有一點，就是…有不好的經驗跟不喜歡？」小S繼續追問原因，關穎回答：「我覺得公子哥就很難對待啊，很難相處，然後比較自我跟自私，然後比較自以為是，但是不是全部，就是說可能剛好追求我的（是這樣的人）。」而關穎還曾被公子哥男友劈腿，劈的對象更是她同學，關穎說自己與對方雖然不到閨密的程度，但前男友是因為她才認識這名同學的，因此關穎當時非常難過：「我現在可以用開玩笑的態度去講，可是那時候是就是暴瘦、吃什麼都吐，就是一直要想辦法讓自己吃東西，然後上課也不能專心，什麼都不行。」這段感情經歷讓關穎痛徹心扉，至於對象是誰，她沒有明說，僅表示是她在紐約求學期間發生的故事。而巧合的是，關穎與蔣友柏交往的時間點，正是她留學美國的那段日子，兩人談了長達7年的地下戀，直到2002年關穎返台時兩人才分手，因此蔣友柏當時也頻頻被猜就是劈腿當事人，但他多年來始終沒有正面回應過此事。