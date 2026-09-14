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2026年美國網球公開賽男單冠軍出爐，德國頭號種子茲維列夫（Alexander Zverev）以6：3、7：6（7：2）、5：7、6：2擊敗地主第8種子謝爾頓（Ben Shelton），生涯首度高舉美網冠軍獎盃，也是繼今年法網後第2座大滿貫冠軍。6年前，茲維列夫曾在2020年美網決賽盤數2：0領先下遭提姆（Dominic Thiem）逆轉，如今重新站回亞瑟艾許球場最後一戰，終於沒有讓歷史重演。謝爾頓則無緣替美國男網終結自2003年羅迪克（Andy Roddick）後長達23年的大滿貫冠軍荒。面對生涯首度殺入大滿貫決賽的23歲地主黑馬謝爾頓，茲維列夫展現了大滿貫冠軍級的冷靜開局。首盤比賽，首次站在全世界聚光燈最頂點的謝爾頓開局肢體明顯僵硬，首個發球局便接連出現非受迫性失誤；經驗老到的茲維列夫毫不留情，開賽隨即完成破發，並憑藉高達85%的一發得分率牢牢守住領先優勢，以6：3俐落拔得頭籌，成功將亞瑟艾許球場企圖為地主掀起的狂熱聲浪當場澆熄。第2盤謝爾頓逐漸找回極速達149英里的毀滅性發球威力，雙方互保發球局一路死咬進入搶七決勝局。在搶七大戰中，茲維列夫展現了令人窒息的關鍵分掌控力，一開局便連破帶保打出5：0的攻勢，最終以7：2收下搶七，將大比分擴大至2：0。在這一瞬間，整座球場乃至全球轉播螢幕前的球迷，腦海中都不自覺地浮現出2020年那一夜的畫面，但如今的茲維列夫，眼神中早已沒有當年的慌亂與自我懷疑。然而，背負著全美終結23年冠軍荒重任的謝爾頓展現了驚人的反撲韌性。第3盤雙方一路拉鋸至5：5平手，茲維列夫在5：6無路可退的發球局中手感突現波動，一度陷入0：40的連續破發點絕境，最終在網前截擊失誤出界，讓謝爾頓以7：5扳回一盤。那一刻，亞瑟艾許球場爆發出整場比賽最震撼的歡呼聲，所有美國球迷都在屏息期待一場重演2020年的驚天大逆轉。但歷史沒有重演。進入關鍵第4盤，茲維列夫迅速重整旗鼓，徹底掐滅了對手的逆轉火苗。他重新將底線重抽深度拉到底線毫釐之間，並在接發球端精準抓到謝爾頓的進攻節奏，單盤兩度破掉對手的發球局，迅速建立起4：1的絕對領先；隨著賽末點上謝爾頓回球出界，茲維列夫以6：2乾淨俐落地關門成功，激動地跪倒在亞瑟艾許球場的藍色硬地之上。全場比賽，茲維列夫狂轟、一發得分率維持在神級的，並將個人對戰謝爾頓的生涯紀錄無情推進至！本季他在大滿貫賽場狂攬，繳出了法網冠軍、美網冠軍、溫網亞軍與澳網四強的無解成績單，以最無可爭議的表現加冕為2026年男子網壇最具統治力的絕對王者。這座沉甸甸的美網金盃，讓茲維列夫的名字直接銘刻進網球歷史的聖殿。他成為自1989年傳奇巨星貝克（Boris Becker）在同一球季橫掃溫網與美網之後，同時，他也成為繼1989年貝克之後，德國歷史上第2位在法拉盛硬地封王的美網男單冠軍。更令全球網球歷史學家震撼的是，茲維列夫在今年6月才剛剛打破大滿貫零冠魔咒，僅僅相隔3個多月便在紐約再下一城，這項成就讓他成為