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茲維列夫（Alexander Zverev）在2026年美國網球公開賽男單決賽擊敗謝爾頓（Ben Shelton），拿下生涯第2座大滿貫冠軍，但頒獎典禮上，他最動情感謝的不是教練，也不是一路陪伴的團隊，而是母親伊蓮娜（Irina Zvereva）。茲維列夫回憶，自己4歲被診斷出第一型糖尿病時，醫師一度告訴家人，他未來的生活與運動能力可能受到很大限制，但母親走出診間後仍堅定告訴他：「我的兒子想成為什麼，就能成為什麼，這個疾病不會定義我們。」25年後，這名當年被認為運動生涯可能受限的孩子，已站上美網冠軍頒獎台。時光倒流回整整25年前。當時年僅4歲的茲維列夫，在醫院被正式診斷出罹患了「第一型糖尿病」。在醫學認知中，第一型糖尿病是自體免疫系統失調導致胰島素分泌絕對不足的慢性疾病，患者終其一生必須依賴外源性胰島素注射與極度嚴苛的血糖監控才能維持生命。對於一個連網球拍都還握不穩的4歲幼童而言，那張診斷證明書，在當時的專科醫師眼中，幾乎等同於給他的體育前途判了死刑。茲維列夫在頒獎台上哽咽回憶，當年醫師走出診間時，曾極為嚴肅地告知家人，這個孩子未來的生活作息必須受到嚴格控管，任何激烈的高強度競技運動都伴隨著致命的血糖失衡風險，建議家庭趁早放棄讓孩子走向高強度運動員的規劃。這項診斷，差一點就在起點徹底掐滅了一位未來世界網壇巨星的火苗。茲維列夫的母親伊蓮娜本身曾是前蘇聯頂尖的職業女子網球選手，父親老亞歷山大（Alexander Zverev Sr.）與哥哥米沙（Mischa Zverev）同樣是職業網壇的一分子。作為一名深諳運動生理與職業殘酷性的母親，伊蓮娜展現了超乎常人的勇氣與遠見，她斷然拒絕讓醫學判決替兒子的未來預設不可逾越的天花板。「我的母親當時的態度無比簡單且堅決，」茲維列夫動情地說道，「她告訴全家人：如果兒子長大想成為職業網球選手，我們就全力支持他成為選手；如果他想走別的道路，我們也無條件陪伴。但唯一不能發生的事，就是讓『糖尿病』這三個字來決定他能走多遠！」從那一刻起，這個網球世家建立起一套近乎不可思議的支持防線。母親不僅在技術上一點一滴雕琢茲維列夫的雙手反拍與擊球發力，更長年承擔起在漫長巡迴賽日程中監控血糖、調配碳水化合物攝取與應對突發高低血糖的龐大壓力。茲維列夫深情表示，母親是他這輩子「最堅強、也最偉大的支柱」：「今天拿到這座大滿貫很不可思議，但我心中真正感激的，是早在20多年前我什麼都不是、甚至連我自己都不知道能不能活得像個正常人時，就有人毫不猶豫地相信我，並拒絕讓病魔剝奪我的任何一種可能性。」這份跨越四分之一世紀的母愛與堅持，在2026年迎來了最璀璨的爆發。長期以來，茲維列夫背負著「頂級天賦卻始終拿不到大滿貫」的沉重標籤，德國男子網壇更經歷了長達將近30年未見大滿貫單打金盃的苦旱期。然而在2026年，茲維列夫先是在6月羅蘭加洛斯紅土捧起法網火槍手盃，打破生涯大滿貫零冠魔咒；相隔僅僅3個多月後，又在紐約硬地橫掃謝爾頓登上世界之巔。「外界看見的是德國在3個月內不可思議地拿下2座大滿貫，但這絕非一夕之間發生的神話，」茲維列夫在致詞中將榮耀歸於團隊，「這是過去十多年來，我們經歷過的所有嚴重腳踝韌帶撕裂、無數次關鍵局崩盤的痛苦、外界鋪天蓋地的質疑，以及無數次在病痛中咬著牙爬起來的結果。2026年所發生的一切，是過去所有痛苦累積沉澱後的總和。」即便站在世界之巔，第一型糖尿病也從未在茲維列夫的生命中奇蹟般痊癒。在每一場漫長的五盤大戰局間休息時，球迷依然能看見他熟練地測量血糖、吞服葡萄糖凝膠或調整隨身攜帶的胰島素幫浦設備。但這正是茲維列夫帶給全世界數以百萬計罕病患者與家庭最震撼的啟示，茲維列夫也用整整25年的不懈奔跑，向全世界證明，