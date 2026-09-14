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沙烏地關閉東西向輸油管 WTI重返102美元

延布庫存只夠5至7天 最壞恐修5至6週

荷姆茲、紅海兩條路都受威脅 能源市場壓力升高

國際油價13日再度大漲！沙烏地阿拉伯用來繞過荷姆茲海峽的關鍵東西向輸油管，日前遭來自伊拉克的無人機攻擊後關閉，市場憂心紅海沿岸庫存只能支撐約5至7天，一旦管線無法迅速恢復，恐影響相當於全球每日需求約4%的原油供應。消息刺激美國西德州原油（WTI）上漲2.8%，布蘭特原油更漲逾3%，每桶逼近108美元。綜合路透社、CNBC報導，美國西德州中質原油（WTI）上漲2.8%至每桶102.87美元；國際基準布蘭特原油上漲3.1%，報每桶107.87美元。油價再度走高，主要受到沙烏地阿拉伯東西向輸油管關閉影響。這條管線10日遭來自伊拉克的無人機攻擊並受損，沙國隨後基於預防措施關閉管線，但至今尚未公布完整受損程度，也沒有說明何時能夠恢復運作。這條管線橫跨沙烏地阿拉伯，將波斯灣附近產油區的原油向西輸送至紅海沿岸出口，最高每日輸送能力約700萬桶。在美國與伊朗爭奪荷姆茲海峽控制權、海峽原油運輸大幅受阻後，這條管線成為沙烏地繞過荷姆茲海峽的關鍵替代路線。目前沙國每天約有400萬桶原油透過管線運往紅海延布港（Yanbu）出口，相當於全球每日石油需求約4%。真正讓市場緊張的是沙烏地能靠庫存支撐多久。消息人士透露，延布目前儲存的原油估計只能維持約5至7天出口。沙烏地在埃及紅海沿岸艾因蘇赫納港（Ain Sokhna）及地中海沿岸西迪基里爾港（Sidi Kerir）另有原油庫存，可以額外支撐數日，但相關儲油設施目前並未完全裝滿。對於管線何時能恢復，各方估計差異很大。一名消息人士認為，修復工作最長可能耗時5至6週；另一名消息人士則認為速度可能更快，而且不排除維修期間先恢復部分輸油。若管線短時間內無法重啟，沙烏地紅海沿岸庫存最終仍可能耗盡，使全球市場每天約400萬桶的原油供應面臨風險。這條東西向輸油管過去半年尤其重要。戰爭爆發前，中東每天供應約2200萬桶原油，相當於全球需求約五分之一；但隨著荷姆茲海峽航運受阻，目前經過海峽的石油流量已降至每天約600萬至900萬桶。沙烏地因此大量利用東西向管線，把原油改由紅海出口。沙烏地阿美（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）先前甚至表示，這條管線在穩定石油市場方面發揮的作用，比美國主導的大規模釋放戰略石油儲備更重要。然而，紅海出口如今也面臨安全威脅。與伊朗關係密切的葉門胡塞武裝組織（Houthis，又稱青年運動）近期加強對沙烏地能源及民用設施攻擊，並據報奪取位於曼德海峽（Bab el-Mandeb）的戰略要地佩里姆島（Perim Island）。此外，荷姆茲海峽13日又有一艘油輪遇襲並發生嚴重火災，原定14日在阿曼舉行、討論荷姆茲海峽局勢的伊朗與波斯灣阿拉伯國家會議，也在沙烏地輸油管遇襲後臨時延期。隨著荷姆茲海峽與紅海兩大能源運輸路線同時面臨安全風險，沙烏地東西向輸油管何時恢復運作，已成為短期國際油價能否降溫的關鍵因素。