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2026年美國網球公開賽男單決賽落幕，德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）以6：3、7：6（2）、5：7、6：2擊敗地主希望班·謝爾頓（Ben Shelton），不僅粉碎了美國男網23年來的冠軍夢，也奪下個人本季第二座大滿貫金盃。有趣的是，在發出致勝球的當下，茲維列夫竟完全沒意識到比賽已經結束，直到看到親友已經在慶祝，才意識到這是屬於自己的時刻。比賽進行至第四節末段，茲維列夫在發球局發出賽末點並成功得分後，他並未如預期般拋下球拍慶祝。相反地，他退回底線後方，擺出準備接發球的姿態，彷彿比賽還要繼續。而這時候，全場關注都已經站起來鼓掌，他陣營中的親友也都在慶祝，只有本人還退回底線準備下一分。過了一會兒，他才意識到自己已經贏得了這場耗時四盤的激戰，隨即高舉雙臂慶祝這歷史性的一刻。「我完全沒意識到自己贏了，直到我看到包廂裡的親友全都在跳躍慶祝，」茲維列夫賽後受訪時笑著表示：「在我的腦海裡，我還在想著『好吧，我得繼續打下一分』，但接著我看到我父親在空中揮舞雙臂，那時候我才意識到：『好吧，我們做到了。我們是大滿貫冠軍了。』」茲維列夫在談到當下時表示，「說實話，我當時以為比分是5：1。我真的以為是5：1，而這個小錯誤其實幫了我；不然我可能就會發出3個雙誤而不是一個了！」他幽默地表示，「我知道我第2次拿到大滿貫了，但是……是的。這是一場漫長的比賽，漫長的2周，所以。最終，我很高興。」這座美網金盃對現年29歲的茲維列夫意義非凡。身為前青少男世界第一，他在職業生涯早期就被寄予厚望，但過去十年間，在大滿貫賽場上始終無法突破費德勒、納達爾與喬科維奇等巨頭的壟斷。他在2020年曾一度非常接近美網冠軍，當時在決賽先贏兩盤的情況下遭到蒂姆（Dominic Thiem）大逆轉，成為1949年以來首位在美網男單決賽浪費「讓二追三」優勢的選手。然而，今年茲維列夫徹底甩開了過去的陰霾。他在6月的法網奪下生涯首座大滿貫，如今又在紐約封王。這不僅讓他成為自1996年貝克（Boris Becker）以來首位奪得大滿貫單打冠軍的德國男球員，更以單季大滿貫25勝2敗的驚人戰績，成為網球史上第九位在同一賽季包辦四大滿貫至少四強的男單選手。他也抱回了與女單冠軍芮芭奇娜（Elena Rybakina）並列大滿貫史上最高的550萬美元獎金。「我們等了30年才拿到大滿貫冠軍，然後在3個月內拿了2個，」茲維列夫在賽後感性發言：「上帝看到了我們有多努力、承受了多少痛苦。2026年是我們過去經歷一切的結果。」他也特別感謝他的母親，在得知他幼年罹患第一型糖尿病時給予的堅定支持。這場敗仗對23歲的謝爾頓來說充滿遺憾。他試圖成為自2003年羅迪克（Andy Roddick）以來首位在美網奪冠的美國男球員，同時也是自1968年阿瑟·阿什（Arthur Ashe）以來首位奪冠的非裔美籍球員。在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）滿場紐約球迷的熱烈應援下，謝爾頓在第三盤第34局終於成功破發並拿下該盤，讓主場球迷看見一絲希望。但茲維列夫在第四盤隨即回敬破發，徹底掌控比賽節奏。謝爾頓賽後肯定了對手的表現，並感謝家人與團隊的支持。茲維列夫則大方讚美這位年輕對手，預言他「總有一天會贏得這項賽事」。隨著茲維列夫登頂，美國男網將把結束大滿貫冠軍荒的希望，繼續寄託在明年的澳洲網球公開賽上。