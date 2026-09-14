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相信江啟臣能一一整合完成

拿下台中有助穩定選情

民進黨創黨元老、前立委林豐喜昨（13）日現身江啟臣後援會，不僅擔任顧問團團長，更公開力挺江啟臣，痛批民進黨已背離創黨精神。對此，國民黨桃園市議員凌濤認為，這顯示江啟臣已一步步完成地方整合，未來還會有更多板塊加入；隨著盧秀燕加大輔選力道、提出「在野大聯盟」，台中選情也將進一步外溢至全台藍白合作。凌濤昨上《大新聞大爆卦》表示，雖然江啟臣在選舉上比較低調，在整個新聞熱度上沒有很極致的攻防，但是他認為，江啟臣已經一步一步地把地方整合完成了，而民進黨創黨元老林豐喜出來力挺，就是一個最好的例證。這只是第一個板塊，相信未來還有好幾個板塊，江啟臣會在整合的過程會一一提出來。凌濤接著表示，這幾天台中市長盧秀燕會加大幫江啟臣的力道，也就是把整個台中的局，擴散到整個台灣整體的藍白合。不管是她去支持基隆的民眾黨李文耀，她也在台中直接提出來，要有一個盧秀燕版的「在野大聯盟」。盧秀燕講得很清楚，為了對抗民進黨司法跟行政資源的濫用，也就是你把司法當武器化，你把行政資源當民進黨的資源來使用，其實這會挑戰所有市民對民進黨整體的評價。凌濤指出，有人講彰化是搖擺州，其實台中才是最原始的搖擺州，若能整個拿下來，其實對於整個國民黨穩住直轄市選情是有幫助的。而且穩住之後，台中的外溢效果，盧秀燕就可以到處開始做一個很大的輔選。所以她提的「在野大聯盟」，他是全力支持。