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底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）昨役才繳出3安猛打賞，今（14）日再度獲得先發機會，擔任第2棒、鎮守二壘。雖然此役3打數沒有安打，但他在4局下滿壘無人出局時敲出高飛犧牲打，送回1分，幫助老虎擴大領先，最終以8：1擊敗科羅拉多洛磯。李灝宇本季累積第3支高飛犧牲打，也超越張育成2022年的2支，刷新台灣球員單季最多紀錄。此役李灝宇開局打得相對沈穩，首打席面對洛磯先發投手的刁鑽外角滑球遭到揮空三振，2局下第2打席則擊出游擊方向滾地球出局。關鍵轉折出現在4局下半，老虎打線掀起猛攻，靠著連續安打與保送攻佔滿壘且無人出局。在得點圈大有斬獲的絕佳機會下，輪到第3次踏入打擊區的李灝宇，他沒有放過好球的時機，果決抓第一球出棒，順利將球送向右外野深處形成高飛犧牲打，穩穩護送三壘跑者奔回本壘添得關鍵分，幫助球隊擴大領先優勢。這記高飛犧牲打，是李灝宇本賽季所擊出的第3支高飛犧牲打。在台灣球員旅美歷史上，張育成曾於2022年賽季效力守護者、海盜、光芒及紅襪期間合計擊出2支高飛犧牲打；如今李灝宇正式以單季3支高飛犧牲打超車，為自己在大聯盟的菜鳥賽季再添一項獨居榜首的台灣新紀錄。除了4局下的適時犧牲打，李灝宇在比賽後段依然透過本壘板紀律為球隊製造攻勢。6局下他擊出三壘滾地球出局，但來到8局下第5次打席，他展現優異選球耐心，與投手纏鬥後選到四壞球保送上壘。總計李灝宇本場比賽3打數無安打，貢獻1分打點並跑出1次保送，賽後打擊率維持在，整體攻擊指數（OPS）上升至雖然今日未能追加安打，但加上昨役的3安猛打賞，李灝宇本季累積安打數已正式達到。在大聯盟歷史「23歲（含）以下年輕亞洲球員」的單季安打排行榜中，李灝宇持續穩坐歷史第3位，目前距離排在第2位、韓國好手裴智桓於2023年匹茲堡海盜隊時期所締造的單季紀錄，大聯盟例行賽即將進入尾聲，只要李灝宇能維持近期的出賽頻率與揮棒節奏，在最後十多場比賽中敲出6支安打、一舉超車裴智桓並登上亞洲U23歷史單季安打榜次席，機率相當濃厚。此戰老虎農場頂級右投、24歲的火球先發喬布（Jackson Jobe）展現王牌接班人氣勢，主投6.1局僅被敲出零星安打、失掉1分，狂飆多達8次三振，防禦率下修至3.89，漂亮收下個人本季第2勝。老虎打線則在比賽前半段便早早建立大幅領先優勢，終場以8：1毫無懸念輕取洛磯。