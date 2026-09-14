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柯志恩後勢看漲

前立法院長王金平昨（13）日答應出任國民黨高雄市長參選人柯志恩的競選總部主委，強調高雄是自己的家鄉，將再次「撩落去」全力輔選，更直言柯志恩「勝選機會絕對有」。對此，資深媒體人謝寒冰認為，王金平具有人脈及號召力，當年「韓流」興起也功不可沒，對柯志恩是一大利多；反觀賴瑞隆目前聲量有限，綠營大咖是否真正投入動員，仍有待觀察。謝寒冰昨上《新聞大白話》中表示，現在王金平願意去擔任柯志恩的競總主委，表示王金平這一次也是全力投入支援柯志恩，這對柯志恩來講，當然是一大利多。王金平還是有他的號召力跟人脈，當年的韓流興起，其實王金平還是功不可沒，所以在這種狀況下，當然柯志恩後勢應該是看好的。謝寒冰接著點出，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆其實最大的問題，就是他不管做什麼，好像都沒有人知道。前總統蔡英文說他是「賣命之徒」，賣命賣到沒人知道，這也太厲害！賴瑞隆從參選到現在，講了幾句就是「黃色小鴨」，然後其他就沒了，還有就是所謂的兒子「霸凌事件」，也不知道賴瑞隆到底實際上做了什麼。謝寒冰認為，賴瑞隆這個人真的滿詭異的，他很高興地說他有邀高雄市長陳其邁當他的競總主委，但他不是現在才邀，他已邀1個多禮拜，陳其邁在猶豫什麼？有沒有真的動起來，這才最重要。在地綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺雖然都站在賴瑞隆這邊，但真的有在動員嗎？