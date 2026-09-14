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任正非一家十多人傳失聯 保母車深夜駛向海岸引揣測

▲華為創辦人任正非一家近日傳出神秘失聯，甚至疑似「外逃」。（圖／翻攝自網路）

中國出境新規9月15日上路 科技產業人士受關注

任正非真的「舉家出逃」？胡采蘋直言不太可能

中國科技巨擘華為創辦人任正非近日捲入「失聯」疑雲，網路流傳消息稱，任正非與女兒孟晚舟、姚安娜及妻子蘇薇等家人突然失去聯繫，甚至傳出一家人可能已經離開中國。由於中國新版出境入境管理規定將於15日正式上路，敏感時間點讓相關傳聞迅速發酵。不過，截至目前為止，華為、中國官方均未證實相關消息，網路流傳的截圖及影片真實性也無法確認。綜合媒體報導，近日網路流傳一張據稱涉及華為內部的對話截圖，內容聲稱華為董事長梁華連續兩天無法聯絡任正非，隨後試圖聯繫華為副董事長兼財務長孟晚舟，同樣沒有取得聯繫，包括任正非小女兒姚安娜、妻子蘇薇等家族成員也被指失聯。另有網路消息宣稱，監視器曾拍到一輛與任正非家族有關的保母車，11日凌晨從任正非住所駛出，往深圳大鵬半島鹿嘴一帶行駛後失去蹤跡。由於當地鄰近海岸，部分網友據此推測，任正非一家可能循海路離開中國。與此同時，網路也流傳深圳華為總部周邊出現大批武警的影片，進一步引發外界猜測。不過，上述對話截圖的發布者、時間及真實性均無法確認，相關影片的拍攝時間、地點及武警部署原因也缺乏可靠來源佐證，目前沒有證據顯示兩者與任正非行蹤存在直接關聯。任正非「失聯」傳聞受到關注，也與中國即將上路的出境入境新規時間點有關。中國國務院7月底公布《國務院關於出境入境管理的規定》，將於9月15日正式施行，其中規定若中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全，相關主管部門可依法決定不准其出境。此外，對於依法決定不准出境的人員，原則上應書面告知事實、理由、依據及救濟途徑，但若通知可能影響國家安全或刑事案件偵查，可以不予告知。由於規範涉及產業與技術安全，也引起外界對中國科技產業人士出境限制的關注。財經評論者胡采蘋則對「任正非舉家出逃」的說法抱持懷疑。她13日在臉書表示，任正非這種層級的人士，護照及出境動向理應受到高度關注，要帶著一家十多人集體離境並不容易；孟晚舟歷經加拿大事件後，出國風險勢必更加受到考量，姚安娜近期也仍有戲劇、綜藝等演藝工作，因此她認為傳聞「不太可能」是真的。任正非是華為創辦人及執行長，華為近年更被視為中國突破美國科技限制、發展自主半導體及通訊技術的重要企業。在中國出境新規上路前夕，「任正非一家失聯」傳聞因而格外受到矚目。