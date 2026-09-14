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2026年美國網球公開賽男單決賽呈現一面倒的局勢，德國名將亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）以6：3、7：6（2）、5：7、6：2，擊敗23歲的美國地主新星謝爾頓（Ben Shelton），不僅終結了美國男網長達23年的大滿貫冠軍荒，更抱走個人本季第二座大滿貫金盃。落敗的謝爾頓在賽後的反應與表情，讓這位個性張揚的新生代好手又一次陷入輿論漩渦。這場備受全美矚目的決賽，在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）滿場球迷的助威下，謝爾頓卻始終無法突破茲維列夫的防線。儘管在第三盤一度振作並扳回一城，但最終仍無力回天。當茲維列夫在網前與謝爾頓擁抱致意時，以及隨後的頒獎典禮上，謝爾頓的表情被許多球迷形容為「超級臭臉」。在社群平台X（前推特）上，有網友直言不諱地批評：「那真是一張臭臉（sour puss）。謝爾頓表現得像個任性且易怒的青少年（petulant teenager），既不尊重人，也沒為這個大場面做好準備。」也有球迷為謝爾頓緩頰，認為他在八強賽與阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）鏖戰五盤到凌晨3點半，體力早已透支，加上承載著打破美國男網冠軍荒的巨大壓力，落敗後難免情緒低落。網友表示：「謝爾頓的表情絕對無價，這畫面需要被保留下來，永遠在美網重播。」美國女足NWSL華盛頓精神隊球星羅德曼（Trinity Rodman）當天也成為場外焦點。身為謝爾頓的女友，她在華盛頓特區結束自己的足球賽事後，火速趕赴紐約法拉盛現場，剛好趕上觀看男友比賽的尾聲。在看見謝爾頓落敗後，羅德曼被捕捉到在場邊落淚的畫面。有趣的是，奪冠的茲維列夫在賽後致詞時特別與她進行了幽默互動，茲維列夫稱呼她是「幸運星」，羅德曼則機智自嘲這個幸運星今天似乎沒發揮作用，讓茲維列夫笑著回應：「今天沒有，但通常很靈驗。」另一方面，茲維列夫奪冠當下未慶祝的畫面同樣引發熱議。他在賽後受訪時親自解開了這個謎團：「老實說，我以為當時的比分是5：1。」茲維列夫笑著解釋：「我以為是5：1，這其實幫了我大忙；如果我知道是賽末點，我可能會發出三個雙發失誤，而不是只有一個！我知道我破發了兩次，但... 這是一場漫長的比賽，漫長的兩周。最後，我很高興。」對於這座得來不易的美網金盃，茲維列夫感性地說：「三個月前，如果你告訴我這輩子能贏下一座大滿貫，我會立刻簽字答應。但現在我帶著三個月內的第二座獎盃坐在這裡，這真的是難以置信、無法形容的感覺。」