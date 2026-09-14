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▲小波特（右）當時是為了中信兄弟的開球活動才訪台。（圖／中信兄弟提供）

NBA球星小波特（Michael Porter Jr.）2023年訪台期間被拍到與變性網紅小A辣（黃唯恩）在飯店密會，引爆討論，而小波特直到近日才坦承確有此事，更直言是小A辣主動傳訊息給他的。對此，小A辣相當不滿，曬出當時的對話紀錄，強調明明就是小波特主動私訊約她到飯店見面，現在卻說是她倒貼，讓她氣炸。據《鏡週刊》報導，小A辣公開她3年前與小波特的聊天紀錄，當時她IG先收到一個「Hi,I'm in Taipei（嗨，我在台北）」的訊息，雙方才展開對話。小A辣打過招呼後，接著詢問小波特來台北幾天，提出想帶對方去逛街或是喝酒，並坦言自己不會說英文，只能與他用翻譯溝通。小波特當時完全不介意，還用特意打中文回應小A辣，甚至更進一步約她直接到飯店約會：「我們在酒店見面，一個小時內？」小A辣說自己當下只是想盡地主之誼，陪伴對方，所以就真的前往小波特下榻的寒舍艾美酒店碰面。小波特也依約下來大廳等她，帶她上樓，兩人才進一步發生關係。小A辣認為一切都是小波特主動的，男方最近卻在Podcast節目中說是自己先傳訊息給他，讓小A辣覺得很錯愕，不爽被說成是倒貼者，這才決定公開對話紀錄。小A辣也詳細透露兩人當晚激戰的過程，直言自己感受很不好，更說小波特完事後就去泡澡，沒有送她下樓，讓她覺得很不舒服。這場時隔3年的桃色風波，如今再掀波瀾。