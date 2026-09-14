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9/14 MLB完整戰果

勝隊 比數 敗隊 邁阿密馬林魚 6 - 4 洛杉磯道奇 底特律老虎 8 - 1 科羅拉多洛磯 華盛頓國民 6 - 5 洛杉磯天使 紐約洋基 2 - 0 紐約大都會 費城費城人 9 - 4 亞特蘭大勇士 多倫多藍鳥 8 - 1 巴爾的摩金鶯 坦帕灣光芒 14 - 4 休士頓太空人 辛辛那提紅人 4 - 3 密爾瓦基釀酒人 克里夫蘭守護者 9 - 2 明尼蘇達雙城 聖路易紅雀 3 - 1 芝加哥白襪 匹茲堡海盜 4 - 3 芝加哥小熊 波士頓紅襪 4 - 1 堪薩斯皇家 奧克蘭運動家 8 - 7 西雅圖水手 德州遊騎兵 7 - 6 亞利桑那響尾蛇

9/15 MLB 預定賽程（台灣時間）

比賽時間 (AM) 對戰組合 (客 @ 主) 預定先發投手 (客 vs 主) 06:40 芝加哥 @ 克里夫蘭 Sean Newcomb vs Gavin Williams 06:40 洛杉磯 @ 辛辛那提 Tarik Skubal vs Nick Lodolo 07:07 底特律 @ 多倫多 Troy Melton vs Jose Soriano 07:10 巴爾的摩 @ 紐約 Brandon Young vs Jonah Tong 07:40 亞特蘭大 @ 芝加哥 Reynaldo Lopez vs David Peterson 07:40 紐約 @ 明尼蘇達 Will Warren vs Dean Kremer 07:45 舊金山 @ 聖路易 Landen Roupp vs Quinn Mathews 08:40 聖地牙哥 @ 科羅拉多 Casey Mize vs Tomoyuki Sugano 09:38 西雅圖 @ 洛杉磯 Kade Anderson vs Reid Detmers 09:40 邁阿密 @ 亞利桑那 Sandy Alcantara vs Corbin Burnes

美國職棒大聯盟（MLB）2026年9月14日賽事，洛杉磯道奇隊在客場迎戰邁阿密馬林魚隊。道奇隊在9局下半慘遭馬林魚隊敲出再見全壘打，以4：6吞下逆轉敗，球隊爭取分區冠軍的魔術數字也停留在「M4」。而在更衣室目睹這一刻的佐佐木朗希，則是沉默以對、神情黯淡。本場比賽道奇隊在4局上先馳得點，代替受傷的大谷翔平升上大聯盟的21歲新秀迪保拉（Josue De Paula），敲出大聯盟生涯首安，且這是一發直擊右外野第二層看台的3分砲。雖然馬林魚在8局下追回2分，但道奇隊貝茲（Mookie Betts）在9局上立刻敲出帶有打點的二壘安打，幫助球隊取得4：2領先。然而，戰局在9局下半風雲變色。道奇隊後援投手史考特（Tanner Scott）跨局投球遭遇亂流，先是無人出局被攻佔一、二壘，接著被敲出二壘安打追平比分。道奇緊急換上史都華（Brock Stewart）接替投球，卻遭到馬林魚隊代打拉米瑞茲（Harold Ramirez）一棒掃出左外野方向的再見2分砲，讓道奇隊以4：6苦吞敗仗。在史都華被敲出再見全壘打的瞬間，轉播鏡頭捕捉到道奇隊板凳區的畫面。原本還與隊友討論戰況的日籍球星佐佐木朗希，只能默默地看著這球飛出大牆，神情顯得相當無奈與黯然。這場令人錯愕的逆轉敗，也讓美國球迷在網路上炸鍋，紛紛痛批道奇牛棚的表現：「這牛棚真的不行」、「太扯了」、「怎麼會變成這樣？」、「簡直是恥辱」。對於這場慘痛的敗仗，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示：「我們今天的打線表現很好，先發投手希漢（Emmet Sheehan）也投得非常出色。」但羅伯斯也點出球隊在比賽後半段的防守瑕疵。他指出，8局下貝茲在處理滾地球時發生失誤，導致對手攻佔上壘；9局下弗里曼（Freddie Freeman）的傳球也出現偏差，讓對手跑出內野安打。「當你多給對手出局數的機會，就會發生這種事。這就是棒球，雖然感覺很糟糕、是一場痛苦的敗仗，但這也是棒球的一部分。」在同日的其他大聯盟賽事中，「地鐵大戰」上演精彩的投手戰，紐約洋基最終以2：0完封紐約大都會；坦帕灣光芒則展現恐怖的進攻火力，以14：4大舉重挫休士頓太空人。此外，多支分區勁旅也以大比分痛擊對手，包含費城費城人以9：4擊退亞特蘭大勇士、克里夫蘭守護者9：2輕取明尼蘇達雙城，而底特律老虎與多倫多藍鳥更是不約而同地以8：1，分別大勝科羅拉多洛磯與巴爾的摩金鶯。而在戰況膠著的賽事方面，多場比賽皆以一分之差驚險分出勝負。華盛頓國民以6：5險勝洛杉磯天使，奧克蘭運動家在打擊混戰中以8：7氣走西雅圖水手，德州遊騎兵也以7：6力退亞利桑那響尾蛇；辛辛那提紅人與匹茲堡海盜皆以4：3的相同比分，分別險勝密爾瓦基釀酒人與芝加哥小熊。至於波士頓紅襪及聖路易紅雀，則分別以4：1、3：1擊退堪薩斯皇家與芝加哥白襪，穩穩將勝利收入囊中。