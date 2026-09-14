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村長爆全國體育總會是綠營人馬

證實佀廣洋被請出場

桃園市體育總會昨（13）日舉辦健行活動，卻引發部分泛綠桃園市議員候選人不滿，抱怨被拒於門外，卻有特定人士得以入內，痛批桃園市政府行政不中立。對此，桃園市議員詹江村發文還原真相，指出該活動是運動部全民運動署補助主導，全國體育總會會長葉政彥是現任國策顧問，日前才幫黃世杰成立後援會，大酸綠營又翻車，「小綠綠壞了黃世杰好事」，讓張善政又背黑鍋。桃園泛綠議員候選人沈佩玲上午發文並貼出照片，批評同為議員候選人佀廣洋穿著「萬美玲立委助理」背心進場，還被主持人介紹。該篇貼文也引來「鄉民女神」綠營議員黃瓊慧呼應表示自己「可能因為得罪了誰，所以連受邀的資格都沒有吧」，也讓許多綠營網友留言痛批。不過，「村長」詹江村隨後則在臉書針對該事件發文打臉，他指出該項活動是中央全民運動署的專案計畫，主辦單位桃園體育總會拿的是中央的錢，全國體育總會會長葉政彥甚至就是民進黨桃園市長候選人黃世杰的人馬，日前還以體育會成員名義幫黃世杰成立後援會；桃園市體育總會長葉俊毅則是葉政彥的兒子。針對沈佩玲質疑為何佀廣洋能以萬美玲立委助理名義進入會場，詹江村說明，他親自向與會人員查證過，確認佀廣洋剛進入會場就立刻被請了出來，網路上流傳的照片其實是他被請出的畫面。狠酸想當議員應該要先知道預算來源，而不是只會流汗發面紙打苦命悲情牌，還沒當選就先學會大翻車。同時，主辦單位桃園市體育總會也發出新聞稿，澄清今日活動除現任立法委員萬美玲進入會場上台致詞之外，其他任何市議員候選人，均在禮堂外各自進行宣傳，並未進入禮堂。萬立委原在進入禮堂之時，其子佀廣洋原本欲陪同進入禮堂，經本會說明本次活動未邀請議員候選人入場的立場，佀廣洋隨即離開。桃市府體育局也回應，該活動由全民運動署補助20萬，地方配合補助7.5萬，相關活動規劃由體育總會統籌執行。