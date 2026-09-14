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墾丁大街買泳衣、水槍！他被收7000元傻眼：老闆說西班牙製

最後買了4支水槍及2件卡通泳衣。原PO指出，結帳時老闆娘開價6110元，並說明泳衣是西班牙品牌，所以價格較高

老闆娘隨後又特地追到飯店，表示前面結帳時少算了2支水槍的費用，要求再補款980元，總金額最終湊至7000元

雙方隔空互戰！墾丁人衝店家求證 答案逆轉

▲墾丁當地人衝店家詢問事件經過，老闆稱原PO一家購買約10樣商品，泳衣、水槍也有明碼標價。（圖／翻攝自臉書）

墾丁大街再傳高價消費爭議！一名網友分享，同行友人的孩子因忘帶泳衣，臨時購買2件卡通泳衣及4支水槍，第一次結帳被收6110元，離開後店家又到飯店補收水槍費用，前後共7000元，業者還解釋泳衣為西班牙品牌，因此價格較高。貼文曝光後，網友紛紛痛批墾丁觀光名聲就是被高價消費拖垮，也有人認為店家明碼標價，消費者既然同意付款就不能事後嫌貴，而事件延燒後，有在地人衝店家求證，店家反駁原PO是購買4件泳衣、6支水槍，總共約10件商品，但原PO再度出面反駁，目前雙方仍在隔空交戰中。一名網友5日在Threads發文表示，帶著孩子久違前往墾丁旅遊，同行友人的小孩因忘記帶泳衣，便在住宿飯店附近、走出來遇到的第一間店家購買用品，，友人當下仍透過LINE Pay完成付款。沒想到離開店家後，，讓他不禁感嘆：「孩子的笑容價值這7000元。」事件在Threads曝光後，大量網友湧入留言，不少人認為價格實在太高，「這價格真的太貴了吧」、「可能台語西班牙跟洗潘仔很像吧」、「我第一次聽到6000應該就會謝謝再聯絡了，你們居然真的付錢」、「墾丁就是被這些商家自己玩壞的，有夠離譜」、「今天在沖繩買2件兒童泳衣2298元，我說的是日幣」。另外，也有網友將貼文中的商品拿去以圖搜圖，找到疑似同款泳衣及水槍的網路商品，泳衣網路售價約499元，水槍則約105元至149元不等。不過，也有網友質疑原PO既然結帳時就知道價格，本來就可以選擇不要買，「付錢時不知道價格嗎？不能拒買嗎？知道了是可以接受的刷卡還是被刀子架在脖子上刷卡的呢？」、「店家明碼標價，你還要買，事後嫌貴嗎？這想法我真的無法理解」、「你都願意付錢了，店家也沒強迫你購買」、「他要賣多少是他的自由，你要不要買是你的自由」。眼見事情越演越烈，有居住在墾丁的網友親自到店家查證詢問，表示在店內找到同款水槍，上面的確明碼標價490，並沒有原PO說的如此昂貴。對此，原PO也再度回應反駁，透露出遊總共也才4個小孩，而他自己的兩個小孩都有帶泳衣，目前事件仍在延燒當中，雙方數度隔空開戰，可見這場消費糾紛暫時還無法平息。