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洛杉磯道奇隊近期深陷傷兵泥淖，除了日籍球星大谷翔平因右上臂二頭肌發炎進入傷兵名單（IL）外，主力一壘手弗里曼（Freddie Freeman）也因右膝痠痛影響表現，被迫輪休。接連不斷的傷情讓日本媒體《體育報知》忍不住形容，目前正位居國聯西區龍頭的道奇隊，球隊現在簡直變成了「醫院」。弗里曼先前因右膝痛缺席，前一戰好不容易迎來復出，但在對戰馬林魚的比賽中卻是4打數無安打，僅獲得1次觸身球保送。復出後的兩場比賽累計8打數全數掛零，甚至在守備上也出現了有失金手套水準的罕見瑕疵。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言：「雖然我今天跟弗里曼談話時，他本人說『感覺不錯』，但從他的揮棒來看，並無法印證這一點。在守備上，他明顯也無法像平常那樣靈活移動。」羅伯斯宣布，為了讓弗里曼有充足的恢復時間，下一場對戰紅人隊的比賽將讓他掛免戰牌，期望他能在週二（美國時間15日）重返先發打線。道奇內野的傷兵災情還不僅於此。游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）在8局下為了撲接穿越中線的滾地球時，不慎傷及右肩。當被媒體問及羅哈斯是否也面臨缺陣危機時，羅伯斯無奈地表示：「我希望不要走到那一步。下一個系列賽對方有兩名左投，如果他能上場發揮作用，對球隊會有很大的幫助。但前提是他必須保持健康，這將交由防護團隊來評估決定。」羅伯斯預計在隔天上午確認防護員的報告後，再做出最終的人事決策。牛棚崩盤慘遭逆轉 季後賽門票再等等 本場客場對戰馬林魚的賽事，道奇在9局下原本還握有2分領先，不料牛棚投手史考特（Tanner Scott）與史都華（Brock Stewart）接連遭到狙擊，最終慘遭再見全壘打逆轉，以4：6吞下敗仗。這場失利不僅讓道奇的分區封王魔術數字停留在「M4」，也讓他們錯失了提前鎖定連續14年挺進季後賽的機會。在主力打線與內野防線頻頻出現傷情、牛棚又遭遇亂流的窘境下，道奇隊接下來的賽程將面臨極為嚴峻的考驗。