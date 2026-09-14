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洛杉磯道奇20歲頭號新秀德保拉（Josue De Paula）才剛從2A跳級直升大聯盟，今（14）日就在生涯第3場出賽留下代表作。面對邁阿密馬林魚火球右投培瑞茲（Eury Pérez），德保拉4局上逮中98英里速球，轟出416英尺的3分砲，生涯首支大聯盟安打直接就是全壘打；之後又補上二壘安打與保送，單場2打數2安打、3分打點，成功頂上日籍二刀流球星大谷翔平受傷缺陣的火力輸出。4局上半，道奇攻佔得分圈且局勢緊繃，德保拉迎來個人大聯盟生涯的第10個打席。面對身材高大、球威極具壓迫感的多明尼加同鄉火球右投培瑞茲，德保拉鎖定一顆時速達98英里（約157.7公里）內角四縫線速球，德以驚人的核心旋轉速度瞬間出棒，直接把小白球轟上右外野看台。根據statcast數據顯示，這一發全壘打的擊球初速達108.2英里（約174.1公里），擊球仰角是趨近完美的39度，飛行距離：直奔中右外野大牆深處，足足飛了416英尺（約126.8公尺）。這發石破天驚的3分砲，不僅是他大聯盟生涯的第1支安打，更直接用全壘打的方式為自己的大聯盟之旅立下里程碑。在轟出3分砲後，德保拉在後續打席延續火熱手感，他先是精準掌握變化球落點，將球狠狠抽向中右外野全壘打牆、形成落點極深的二壘安打；隨後在關鍵打席面對引誘球，他沉穩收棒選到四壞球保送。全場比賽德保拉累積，單場上壘率高達100%。年僅20歲的德保拉，本季在2A就繳出打擊率3成03、27轟、31盜的「20轟、30盜」成績，在長打與速度兩端都展現高天花板。隨著大谷翔平進入傷兵名單，道奇沒有選擇一般循序漸進的升級方式，而是直接讓德保拉跳過3A直升大聯盟，成為球隊自2014年以來少見直接從2A拉上來的野手。當大谷翔平因傷暫時脫離戰線時，道奇總管高斯林（Brandon Gomes）與總教練羅伯茲（Dave Roberts）沒有選擇在自由市場尋找免洗老將，而是果斷將德保拉推上第一線，代表球隊並非僅把他視為短期的過渡棋子，而是希望在高張力的實戰環境中，實質檢驗這名潛力新星的心理抗壓性與技術能力，進而確立他作為道奇未來外野防線基石的地位。