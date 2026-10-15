號稱台北 101 的 4.8 倍大、全台最大國際百貨「第一大D-ONE」，近日因施工進度引發熱烈討論，開發商第一大國際向《NOWNEWS今日新聞》回應正全力嚴控工程進度。這座斥資 260 億元的中部超級地標，不僅坐擁隈研吾空橋，更規劃逾 5,000 格車位直逼新竹巨城，超狂亮點持續受到高度矚目。
🟡隈研吾親操刀月亮灣！三鐵共構直通萬坪商場
座落台中烏日的「D-ONE第一大天地」享有三鐵共構優勢，最受矚目的設計即隈研吾操刀的「月亮灣」空橋。橋體靈感源自月亮圓缺，白天如滿月浮於水景綠意，入夜化身大型燈光藝術。橋體採木造集成材搭接，未來三鐵旅客出站即可經空橋直通商場戶外街區。
🟡逾五千格停車位稱霸！全台僅剩新竹巨城能拚
為滿足轉乘與逛街車流，商場規劃全台最大立體停車場，具備近 3,000 格汽車位與 2,400 多格機車位；結合商場自身 2,000 格車位後，合計全案汽車格突破 5,000 個。數量大幅超越麗寶 Outlet，全台商場中僅新竹巨城能與之匹敵，創台灣最多車位紀錄。
🟡官方親回全力控進度！萬坪精品大道備受期待
此外，商場還打造長 500 公尺、達 8,000 坪的國際精品大道，並進駐 24 小時影城。針對外界對現況鋼構與完工時程的疑慮，第一大國際向《NOWNEWS今日新聞》強調，工程在確保最高品質下全力嚴控進度，最新時程將統一於官網公告，這座破十萬坪的商業巨霸仍讓各界高度期待。
📍D-ONE第一大天地小檔案
開發廠商：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）
基地位置：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）
投資金額：約新台幣 260 億元
基地面積：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）
總樓地板面積：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）
規劃亮點：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）
工程進程：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱
預計營運時程：原規劃2026年底完工（最新確切時程由官方統一公告）
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座落台中烏日的「D-ONE第一大天地」享有三鐵共構優勢，最受矚目的設計即隈研吾操刀的「月亮灣」空橋。橋體靈感源自月亮圓缺，白天如滿月浮於水景綠意，入夜化身大型燈光藝術。橋體採木造集成材搭接，未來三鐵旅客出站即可經空橋直通商場戶外街區。
為滿足轉乘與逛街車流，商場規劃全台最大立體停車場，具備近 3,000 格汽車位與 2,400 多格機車位；結合商場自身 2,000 格車位後，合計全案汽車格突破 5,000 個。數量大幅超越麗寶 Outlet，全台商場中僅新竹巨城能與之匹敵，創台灣最多車位紀錄。
🟡官方親回全力控進度！萬坪精品大道備受期待
此外，商場還打造長 500 公尺、達 8,000 坪的國際精品大道，並進駐 24 小時影城。針對外界對現況鋼構與完工時程的疑慮，第一大國際向《NOWNEWS今日新聞》強調，工程在確保最高品質下全力嚴控進度，最新時程將統一於官網公告，這座破十萬坪的商業巨霸仍讓各界高度期待。
開發廠商：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）
基地位置：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）
投資金額：約新台幣 260 億元
基地面積：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）
總樓地板面積：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）
規劃亮點：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）
工程進程：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱
預計營運時程：原規劃2026年底完工（最新確切時程由官方統一公告）