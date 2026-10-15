號稱台北 101 的 4.8 倍大、全台最大國際百貨「第一大D-ONE」，近日因施工進度引發熱烈討論，開發商第一大國際向《NOWNEWS今日新聞》回應正全力嚴控工程進度。這座斥資 260 億元的中部超級地標，不僅坐擁隈研吾空橋，更規劃逾 5,000 格車位直逼新竹巨城，超狂亮點持續受到高度矚目。

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🟡隈研吾親操刀月亮灣！三鐵共構直通萬坪商場

座落台中烏日的「D-ONE第一大天地」享有三鐵共構優勢，最受矚目的設計即隈研吾操刀的「月亮灣」空橋。橋體靈感源自月亮圓缺，白天如滿月浮於水景綠意，入夜化身大型燈光藝術。橋體採木造集成材搭接，未來三鐵旅客出站即可經空橋直通商場戶外街區。

▲D-ONE第一大天地月亮灣空橋（圖）由建築大師隈研吾操刀，未來將直通三鐵共構。（圖／第一大國際開發提供）
▲D-ONE第一大天地月亮灣空橋（圖）由建築大師隈研吾操刀，未來將直通三鐵共構。（圖／第一大國際開發提供）
🟡逾五千格停車位稱霸！全台僅剩新竹巨城能拚

為滿足轉乘與逛街車流，商場規劃全台最大立體停車場，具備近 3,000 格汽車位與 2,400 多格機車位；結合商場自身 2,000 格車位後，合計全案汽車格突破 5,000 個。數量大幅超越麗寶 Outlet，全台商場中僅新竹巨城能與之匹敵，創台灣最多車位紀錄。

🟡官方親回全力控進度！萬坪精品大道備受期待

此外，商場還打造長 500 公尺、達 8,000 坪的國際精品大道，並進駐 24 小時影城。針對外界對現況鋼構與完工時程的疑慮，第一大國際向《NOWNEWS今日新聞》強調，工程在確保最高品質下全力嚴控進度，最新時程將統一於官網公告，這座破十萬坪的商業巨霸仍讓各界高度期待。

▲第一大D-ONE整體涵蓋萬坪百貨商場、五星酒店與會展中心。圖為去年公開的1:200模型。（圖／記者金武鳳攝，2025.7.1)
▲第一大D-ONE整體涵蓋萬坪百貨商場、五星酒店與會展中心。圖為去年公開的1:200模型。（圖／記者金武鳳攝，2025.7.1)
📍D-ONE第一大天地小檔案

開發廠商：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）

基地位置：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）

投資金額：約新台幣 260 億元

基地面積：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）

總樓地板面積：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）

規劃亮點：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）

工程進程：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱

預計營運時程：原規劃2026年底完工（最新確切時程由官方統一公告）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...