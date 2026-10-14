號稱台北 101 的 4.8 倍、全台最大百貨商場的台中「D-ONE第一大天地」，原定最快 2026 年底完工開幕，近日卻因工地仍處於「鋼筋水泥」階段，引發大批網友質疑恐延宕一年。對此，第一大國際向《NOWNEWS今日新聞》回應表示，整體工程在確保最高品質下穩步推進中，內部正全力控管進度，最新營運時程將統一於官網公告。
🟡年底完工恐將跳票？在地人天天拍工地掀熱議
由交通部鐵道局辦理招商之 70 年地上權開發案、原名「台中高鐵娛樂購物城」的「D-ONE第一大天地」，自 2024 年 6 月動土、2025 年 4 月完成鋼構立柱以來，一直是中部地區最受矚目的指標建設。近日社群平台 Threads 出現網友開啟「每天一張直到全台最大百貨蓋好」的長期記錄挑戰，吸引眾多在地民眾天天上線緊盯施工動態。
🟡官方親上火線來回應！強調穩步推進控管進度
面對網路社群對工程進度與完工時程的質疑，《NOWNEWS今日新聞》向開發商第一大國際開發進行求證。業者對此正式回應表示，感謝各界與媒體近日的關心，目前整體工程均在「安全與合規、確保最高品質」的原則下穩步推進中。
第一大國際說明，由於本案整體開發量體龐大且設計複雜，為了呈現最完美的成果給大眾，內部團隊正全力嚴格控管各階段工程進度；至於外界高度關注的最新、確定之營運時程與相關進展，後續將會在第一時間統一公告於第一大國際開發官方網站。
🟡台中烏日三鐵共構！商場營業面積超過十萬坪
斥資 260 億元打造的「D-ONE第一大天地」，座落於台中高鐵烏日站核心區，享有高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通樞紐優勢。商場土地開發面積達 4.8 萬坪，商業營業面積超過 10.6 萬坪，量體相當於台北 101 的 4.8 倍大、台中新光三越加台中大遠百的 1.6 倍，完工後將成為全台營業規模最大的國際級購物中心。
除了擁有約 8,000 坪精品場域、長達 500 公尺的國際精品大道外，全案亦規劃亞洲最大規模美食餐飲空間、24 小時營業影城與保齡球館等夜間娛樂設施，更邀請日本建築大師隈研吾操刀設計環型景觀「月亮灣」空橋，並建置超過 5,000 個車位的全台最大立體停車場，未來將全面改寫中台灣商場版圖。
📍D-ONE第一大天地小檔案
開發廠商：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）
基地位置：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）
投資金額：約新台幣 260 億元
基地面積：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）
總樓地板面積：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）
規劃亮點：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）
工程進程：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱
預計營運時程：原規劃2026年底完工（最新確切時程由官方統一公告）
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由交通部鐵道局辦理招商之 70 年地上權開發案、原名「台中高鐵娛樂購物城」的「D-ONE第一大天地」，自 2024 年 6 月動土、2025 年 4 月完成鋼構立柱以來，一直是中部地區最受矚目的指標建設。近日社群平台 Threads 出現網友開啟「每天一張直到全台最大百貨蓋好」的長期記錄挑戰，吸引眾多在地民眾天天上線緊盯施工動態。
🟡官方親上火線來回應！強調穩步推進控管進度
面對網路社群對工程進度與完工時程的質疑，《NOWNEWS今日新聞》向開發商第一大國際開發進行求證。業者對此正式回應表示，感謝各界與媒體近日的關心，目前整體工程均在「安全與合規、確保最高品質」的原則下穩步推進中。
第一大國際說明，由於本案整體開發量體龐大且設計複雜，為了呈現最完美的成果給大眾，內部團隊正全力嚴格控管各階段工程進度；至於外界高度關注的最新、確定之營運時程與相關進展，後續將會在第一時間統一公告於第一大國際開發官方網站。
斥資 260 億元打造的「D-ONE第一大天地」，座落於台中高鐵烏日站核心區，享有高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通樞紐優勢。商場土地開發面積達 4.8 萬坪，商業營業面積超過 10.6 萬坪，量體相當於台北 101 的 4.8 倍大、台中新光三越加台中大遠百的 1.6 倍，完工後將成為全台營業規模最大的國際級購物中心。
除了擁有約 8,000 坪精品場域、長達 500 公尺的國際精品大道外，全案亦規劃亞洲最大規模美食餐飲空間、24 小時營業影城與保齡球館等夜間娛樂設施，更邀請日本建築大師隈研吾操刀設計環型景觀「月亮灣」空橋，並建置超過 5,000 個車位的全台最大立體停車場，未來將全面改寫中台灣商場版圖。
開發廠商：第一大國際開發股份有限公司（廣三SOGO、桂亞國際）
基地位置：台中市烏日區高鐵台中站旁（三鐵共構特區）
投資金額：約新台幣 260 億元
基地面積：約 15 公頃（約 4.8 萬坪）
總樓地板面積：約 18 萬 5,400 坪（商場營業面積約 10.6 萬坪）
規劃亮點：國際五星酒店、國際金融大樓、會展中心、24小時影城、隈研吾月亮灣空橋、全台最大立體停車場（逾5,000格車位）
工程進程：2024年6月30日動土、2025年4月30日鋼構立柱
預計營運時程：原規劃2026年底完工（最新確切時程由官方統一公告）