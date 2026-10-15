寶可夢30週年人氣周邊「爆炸頭皮卡丘」終於要補貨了，Pokémon Center TAIPEI（寶可夢中心台北）今（15）日宣布，先前掀起搶購熱潮的「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」，確定於10月20日（二）再度到貨，售價450元。為了因應可能湧入的購買人潮，官方同步新增10月20日至23日連續4天的入店整理券發放日期，並提醒每人每天限領1張，現場可能實施領券及入店前查驗機制，重複排隊、使用他人整理券，恐遭拒絕入店購買。

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爆炸頭皮卡丘10月20日補貨！粉紅色吊飾450元再開賣

寶可夢30週年特別活動「PokéXciting!」推出的特別夥伴「PokéXciting! 皮卡丘」，先前在台北登場時吸引大批人潮搶購，其中粉紅色爆炸頭造型的吉祥物吊飾更成為熱門周邊。

根據寶可夢台灣官方最新公告，這款粉紅色爆炸頭皮卡丘確定於10月20日起在 Pokémon Center TAIPEI 再到貨，售價450元。這次公告的補貨商品為粉紅色款式，其他款式是否同步補貨，仍須以官方後續資訊為準。

🟡 爆炸頭皮卡丘補貨時間、價格、購買地點

📌商品名稱：吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色

📌售價：450元

📌再到貨日期：10月20日（二）起

📌購買地點：新光三越台北信義新天地A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI

📌營業時間：週日至週四11:00至21:30、週五及週六11:00至22:00

📌入店方式：10月20日至23日實施入店整理券制度，依官方公告及現場指示入場

📌整理券發放時間、地點：依官方網站最新公告為準，勿將商場營業時間視為發券時間

📌注意事項：整理券每人每天限領1張，不得代領，現場可能實施查驗

寶可夢中心新增4天整理券！重複排隊、代領恐被拒絕

由於預期補貨將吸引粉絲前往，Pokémon Center TAIPEI 宣布新增10月20日（二）至23日（五）為入店整理券發放日期，原先規劃的10月24日、25日、26日及31日也維持不變，藉此緩解現場擁擠情況。

官方也特別提醒，整理券每人每天限領1張，無法代領，並將視現場狀況，可能實施領券及入店前查驗機制。若不配合查驗、經查獲重複排隊、使用非本人領取的整理券，或違反現場入店及購物規範，將可能被拒絕發放整理券或入店購買。

▲寶可夢30週年人氣周邊「爆炸頭皮卡丘」確定10月20日再到貨，粉紅色吉祥物吊飾售價450元，將於 Pokémon Center TAIPEI 重新販售。（圖／翻攝自IG@pokemon_taiwan）
▲寶可夢30週年人氣周邊「爆炸頭皮卡丘」確定10月20日再到貨，粉紅色吉祥物吊飾售價450元，將於 Pokémon Center TAIPEI 重新販售。（圖／翻攝自IG@pokemon_taiwan）
🟡 寶可夢中心10月最新整理券實施日期

📌新增日期：10月20日（二）、21日（三）、22日（四）、23日（五）

📌原定日期：10月24日（六）、25日（日）、26日（一）、31日（六）


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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