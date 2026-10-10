寶可夢30週年今明兩天（10月10日至10月11日）在信義區舉辦慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，其中台北限定的粉紅色「爆炸頭皮卡丘」也同步開賣，直接掀起搶購潮。《NOWNEWS今日新聞》記者現場直擊，新光三越A11周邊一早就被大量粉絲塞滿，排隊隊伍一路延伸，百貨內外也啟動人流管制；百貨公司一開門，3樓 Pokémon Center TAIPEI 就掛出「今日整理券已發放完畢」告示。不過沒拿到3樓整理券的民眾仍別急著放棄，A11館 B1特設販賣店後續仍有機會入手。
爆炸頭皮卡丘排多誇張？A11、A9 都塞爆
這次台北限定款商品名稱為「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」，最大特色就是皮卡丘頂著一頭醒目的粉紅色蓬鬆造型，因此被不少粉絲暱稱為「爆炸頭皮卡丘」。商品售價450元，每人限購1個。
《NOWNEWS今日新聞》記者在百貨公司開門前抵達現場，排隊人潮已經失控，地下連通道也擠滿等待購買的民眾。新光三越現場更擺出「人流管制中，如需購買請由 A9 B1連通道進入」告示，引導消費者依指定動線前進。
現場民眾透露，凌晨3時30分就到場排隊，最後才拿到上午11時入場的整理券；約凌晨4時抵達的民眾，則拿到11時30分時段。到了上午9時40分左右，3樓 Pokémon Center TAIPEI 當日入店整理券已全數發放完畢，現場也直接掛出告示提醒。
整理券發完還能買嗎？B1特設店仍有機會
雖然3樓整理券已經沒了，但今天不代表完全買不到。除了A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI 外，A11館B1北向連通道入口另設有特設販賣店，同樣販售台北限定粉紅色皮卡丘。
B1特設販賣店採現場排隊與號碼牌方式進行，後續預計再發放1200張號碼牌，因此現在才到場的民眾仍有機會入手。不過受到大量人潮影響，A11館1樓、B1排隊動線都曾一度停止讓新的人加入隊伍，實際是否仍開放排隊、號碼牌是否已發完，仍須以現場工作人員最新公告為準。
若今天沒有買到，B1特設販賣店明（11）日仍會繼續營業，時間為上午11時至下午5時。不過從首日排隊狀況來看，明天仍可能出現大量人潮，想入手的粉絲最好提早到場，並先確認現場排隊規則。
🟡 粉紅皮卡丘購買地點、價格
📌商品名稱：吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色
📌售價：450元
📌開賣日期：10月10日（六）
📌購買地點1：新光三越A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI，須依入店整理券制度入場
📌購買地點2：新光三越A11館B1北向連通道入口特設販賣店，依現場指示排隊，不使用3樓入店整理券
📌特設販賣店時間：10月10日至11日，11:00至17:00
📌付款方式：信用卡及指定電子支付，不接受現金
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這次台北限定款商品名稱為「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」，最大特色就是皮卡丘頂著一頭醒目的粉紅色蓬鬆造型，因此被不少粉絲暱稱為「爆炸頭皮卡丘」。商品售價450元，每人限購1個。
《NOWNEWS今日新聞》記者在百貨公司開門前抵達現場，排隊人潮已經失控，地下連通道也擠滿等待購買的民眾。新光三越現場更擺出「人流管制中，如需購買請由 A9 B1連通道進入」告示，引導消費者依指定動線前進。
雖然3樓整理券已經沒了，但今天不代表完全買不到。除了A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI 外，A11館B1北向連通道入口另設有特設販賣店，同樣販售台北限定粉紅色皮卡丘。
B1特設販賣店採現場排隊與號碼牌方式進行，後續預計再發放1200張號碼牌，因此現在才到場的民眾仍有機會入手。不過受到大量人潮影響，A11館1樓、B1排隊動線都曾一度停止讓新的人加入隊伍，實際是否仍開放排隊、號碼牌是否已發完，仍須以現場工作人員最新公告為準。
若今天沒有買到，B1特設販賣店明（11）日仍會繼續營業，時間為上午11時至下午5時。不過從首日排隊狀況來看，明天仍可能出現大量人潮，想入手的粉絲最好提早到場，並先確認現場排隊規則。
📌商品名稱：吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色
📌售價：450元
📌開賣日期：10月10日（六）
📌購買地點1：新光三越A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI，須依入店整理券制度入場
📌購買地點2：新光三越A11館B1北向連通道入口特設販賣店，依現場指示排隊，不使用3樓入店整理券
📌特設販賣店時間：10月10日至11日，11:00至17:00
📌付款方式：信用卡及指定電子支付，不接受現金