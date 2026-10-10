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▲台北市信義區香堤大道在國慶日湧入滿滿人潮，只為了一睹難得的寶可夢遊行。（圖／記者陳明安攝）

活動開始前人潮聚集 粉絲帶娃包朝聖

▲寶可夢粉絲們帶著自己的收藏前往信義區參與遊行。（圖／記者陳明安攝）

超萌皮卡丘打頭陣 隊伍藏小驚喜

▲寶可夢遊行由台北限定的PokeXciting!皮卡丘打頭陣，後面跟著皮卡丘和伊布們，其中還有一隻百變怪變身的皮卡丘。（圖／記者陳明安攝）

▲寶可夢30週年大型活動「PokéXciting! in 台北」，雖然人很多，但動線不會全部塞在一起，除了新光三越A11門口較為擁擠之外，其他地方算順暢。（圖／記者陳明安攝）

「PokéXciting! in 台北」活動相關資訊

▲「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖。（圖／翻攝自寶可夢官網）

備受期待的寶可夢30週年大型活動「PokéXciting! in 台北」就在今（10）日登場，《NOWNEWS》記者實際前往現場，在活動開始前，台北市信義區香堤大道附近就聚集滿滿人潮，不少民眾都是為了親自看到皮卡丘、伊布等寶可夢的可愛萌樣，以及限定版「PokéXciting! in 台北」皮卡丘來到現場。今（10）日「PokéXciting! in 台北」主舞台附近的活動，就由「寶可夢遊行」展開序幕。今（10）日是「PokéXciting! in 台北」活動第一天，活動開始前台北市信義區香堤大道就有滿滿人潮，《NOWNEWS》記者搭乘板南線於市政府站前往現場時，沿途就能看到許多民眾身上戴著寶可夢相關元素，紛紛往香堤大道前進，走出捷運站約上午10點30分，稍微飄了幾滴小雨就停了，天氣多雲時晴，因為人多感受有點悶熱，不過雖然人很多，但動線不會全部塞在一起，除了新光三越A11門口較為擁擠之外，其他地方算順暢，可以正常行走。現場詢問等待寶可夢遊行的民眾，她們3人表示，在早上6、7點左右就抵達現場，為了這次的活動她們把收藏的皮卡丘裝進娃包帶出來，這次的目標就是台北限定的粉紅色「PokéXciting! 皮卡丘」吉祥物吊飾，她們領到下午2點的入場整理券，但動用10幾位家人的帳號登記舞台活動，都沒有被抽中，感覺相當可惜。在上午11點半及下午4點舉辦的寶可夢遊行「PokéXciting!遊行」是「PokéXciting! in 台北」的重頭戲，《NOWNEWS》記者現場實際觀看上午11點半的寶可夢遊行，只見超萌的12隻寶可夢從遠處慢慢前進，搭配熱鬧音樂，讓人瞬間融化。寶可夢遊行由台北限定的PokeXciting!皮卡丘打頭陣，後面跟著皮卡丘和伊布們，其中還有一隻百變怪變身的皮卡丘藏在裡面！現場觀眾反應熱烈，不斷跟寶可夢們揮手，掛著開心的笑容，個性比較活潑的寶可夢還會貼近一旁的觀眾互動，尤其是排在最後的伊布，還會因為跟民眾互動掉隊，發現後才小跑步跟上，超級萌，錯過上午場民眾，可把握下午4點的寶可夢遊行。2026年10月10日～2026年10月11日台北市信義區香堤大道及周邊10月10日、10月11日節目相同11:30～12:00 PokéXciting!遊行13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV16:00～16:30 PokéXciting!遊行17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀