我是廣告 請繼續往下閱讀

粉絲凌晨10點夜排 寶可夢中心提早發整理券

▲寶可夢中心排隊人流，，繞了新光三越一圈還找不到隊伍盡頭。（圖／讀者提供）

A11地下室也排爆 寶可夢中心爆口角衝突

▲▲台北寶可夢中心將於10月10日販售PokéXciting! 皮卡丘」的吉祥物吊飾，在台北將以「粉紅色」造型登場。（圖／IG@pokemon_taiwan）

粉紅皮卡丘購買地點、價格

寶可夢30週年今明兩天（10月10日至10月11日）在信義區舉辦慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，除了遊行外，最受矚目的就是限定版「粉紅皮卡丘」開賣，今天國慶日一早，信義區擠滿人潮，從寶可夢中心開始的排隊人潮，目測超過2000人，繞了新光三越一圈等待領取「入店整理券」，現場甚至爆發粉絲與店員的爭執，目前由於人流眾多，上午包括A11館3樓寶可夢中心、A11館B1特設販賣店，皆已停止受理排隊。寶可夢30週年會在各城市推出專屬商品，台北則是「粉紅爆炸頭皮卡丘」，《NOWNEWS》實際採訪凌晨1點就到現場排隊的孟先生，他分享，自己到場時新光三越的人潮就不少了，最早看到有粉絲昨（9）日晚上10點就來排隊，凌晨開始夜排的人數也不斷增加。孟先生短暫休息後，今天上午5點多就有寶可夢中心的員工陸續上班，上午7點多進行整隊，8點多就開始發整理券，「應該是因為人真的是有史以來最多，所以寶可夢中心有提早發整理券，我最後拿到43號。」除了A11館3樓的寶可夢中心需領取整理券，才能在指定時間入場外，A11館B1也有較簡易的特設販賣店，主要販賣「粉紅皮卡丘」，不過由於特設販賣店採取「現場排隊、不用領整理券」的模式，因此人潮也非常多，孟先生強調，「領完整理券後下樓走走，繞了新光三越一圈還找不到隊伍盡頭。」而在等待領卷過程中，孟先生也直擊，寶可夢中心店員在整隊時，剛好有一名粉絲去上廁所，導致他原先的排隊位置無法被確認，為此和店員起了一些口角爭執，不斷強調自己也是徹夜排隊，但由於無法證明排隊位置，後續只能悻悻然地往後移動。提醒寶可夢粉絲，由於信義區人潮眾多，目前寶可夢中心、特設專賣店都已經宣佈暫時停止排隊，由於「粉紅爆炸頭皮卡丘」限購一個，民眾還是可以隨時在現場確認排隊現況，但還是建議先參與上午的寶可夢大遊行、舞台秀等活動，再前往專賣店消費。📌商品名稱：吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色📌售價：450元📌開賣日期：10月10日（六）📌購買地點1：新光三越A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI，須依入店整理券制度入場📌購買地點2：新光三越A11館B1北向連通道入口特設販賣店，依現場指示排隊，不使用3樓入店整理券📌特設販賣店時間：10月10日至11日，11:00至17:00📌付款方式：信用卡及指定電子支付，不接受現金