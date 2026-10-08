位於新光三越台北信義新天地A11館的「Pokémon Center TAIPEI」，10月9日至11日連續3天將實施入店整理券制度，雙十連假想衝寶可夢中心買新品，記得先領整理券！上午10時開始發放，想買寶可夢30週年限定「粉紅皮卡丘」、萬聖節系列新品的訓練家可得留意。不過，粉紅皮卡丘除了3樓寶可夢中心，還能在地下1樓特設販賣店購買，兩個地點的排隊方式不同。《NOWNEWS今日新聞》整理雙十連假整理券領取時間、地點，以及粉紅皮卡丘購買方式，出發前可以先存起來。
寶可夢中心雙十連假整理券怎麼領？10點開始發放
Pokémon Center TAIPEI 位於新光三越台北信義新天地A11館3樓，因應雙十連假人潮，10月9日（五）、10日（六）、11日（日）都將實施入店整理券制度。想進店購物的民眾，須於上午10時至10時45分，前往A11館1樓香堤大道廣場側指定入口領取整理券，再依照券面指定時間入店。
如果錯過上午發券時間，也可以在百貨開店後前往3樓空橋確認現場整理券發放狀況。不過，官方提醒發券時間可能依當日人潮調整，拿到整理券也不代表一定能買到指定商品，熱門新品仍有售罄可能。
🟡 寶可夢中心雙十連假整理券資訊
📌日期：10月9日（五）、10日（六）、11日（日）
📌發券時間：上午10:00至10:45
📌發券地點：新光三越台北信義新天地A11館1樓，香堤大道廣場側指定入口
📌店鋪位置：A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI
📌注意事項：依當日人潮狀況，發券時間可能調整。
粉紅皮卡丘去哪買？3樓寶可夢中心、B1特設店都能買
寶可夢30週年特別活動「PokéXciting!」將於10月10日至11日在香堤大道廣場及周邊登場，台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」吉祥物吊飾也將於10月10日正式開賣，售價450元。這款皮卡丘會依照不同活動城市換上不同顏色的裝扮，台北則是可愛的粉紅色造型。
為了分流人潮，官方除了在A11館3樓Pokémon Center TAIPEI販售，也特別在A11館地下1樓北向連通道入口設置特設販賣店。想買粉紅皮卡丘的民眾，不一定要先領3樓寶可夢中心的入店整理券，也可以直接前往B1特設販賣店依現場指示排隊購買。
B1特設販賣店預計10月10日至11日上午11時至下午5時營業，僅接受信用卡及指定電子支付，不收現金。若現場排隊人潮過多，也可能提前停止受理排隊，建議想買的訓練家提早確認現場狀況。
🟡 粉紅皮卡丘購買地點、價格
📌商品名稱：吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色
📌售價：450元
📌開賣日期：10月10日（六）
📌購買地點1：新光三越A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI，須依入店整理券制度入場
📌購買地點2：新光三越A11館B1北向連通道入口特設販賣店，依現場指示排隊，不使用3樓入店整理券
📌特設販賣店時間：10月10日至11日，11:00至17:00
📌付款方式：信用卡及指定電子支付，不接受現金
除了粉紅皮卡丘，寶可夢中心10月9日還有萬聖節「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列新品，包括皮卡丘、索羅亞克、布撥等寶可夢毛絨玩具，以及吊飾、生活用品等周邊；30週年紀念「閃耀！皮卡丘」毛絨玩具與吉祥物也於10月8日再度到貨。若不想連假到現場排隊，部分萬聖節及30週年商品也將於10月9日下午4時，在 PChome 24h 購物的 Pokémon Store 線上販售，實際品項及庫存仍以各通路公告為準。
🟡 寶可夢中心10月其他整理券實施日期
📌 10月17日（六）
📌 10月24日（六）、25日（日）、26日（一）
📌 10月31日（六）
我是廣告 請繼續往下閱讀
Pokémon Center TAIPEI 位於新光三越台北信義新天地A11館3樓，因應雙十連假人潮，10月9日（五）、10日（六）、11日（日）都將實施入店整理券制度。想進店購物的民眾，須於上午10時至10時45分，前往A11館1樓香堤大道廣場側指定入口領取整理券，再依照券面指定時間入店。
如果錯過上午發券時間，也可以在百貨開店後前往3樓空橋確認現場整理券發放狀況。不過，官方提醒發券時間可能依當日人潮調整，拿到整理券也不代表一定能買到指定商品，熱門新品仍有售罄可能。
📌日期：10月9日（五）、10日（六）、11日（日）
📌發券時間：上午10:00至10:45
📌發券地點：新光三越台北信義新天地A11館1樓，香堤大道廣場側指定入口
📌店鋪位置：A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI
📌注意事項：依當日人潮狀況，發券時間可能調整。
粉紅皮卡丘去哪買？3樓寶可夢中心、B1特設店都能買
寶可夢30週年特別活動「PokéXciting!」將於10月10日至11日在香堤大道廣場及周邊登場，台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」吉祥物吊飾也將於10月10日正式開賣，售價450元。這款皮卡丘會依照不同活動城市換上不同顏色的裝扮，台北則是可愛的粉紅色造型。
B1特設販賣店預計10月10日至11日上午11時至下午5時營業，僅接受信用卡及指定電子支付，不收現金。若現場排隊人潮過多，也可能提前停止受理排隊，建議想買的訓練家提早確認現場狀況。
📌商品名稱：吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色
📌售價：450元
📌開賣日期：10月10日（六）
📌購買地點1：新光三越A11館3樓 Pokémon Center TAIPEI，須依入店整理券制度入場
📌購買地點2：新光三越A11館B1北向連通道入口特設販賣店，依現場指示排隊，不使用3樓入店整理券
📌特設販賣店時間：10月10日至11日，11:00至17:00
📌付款方式：信用卡及指定電子支付，不接受現金
除了粉紅皮卡丘，寶可夢中心10月9日還有萬聖節「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列新品，包括皮卡丘、索羅亞克、布撥等寶可夢毛絨玩具，以及吊飾、生活用品等周邊；30週年紀念「閃耀！皮卡丘」毛絨玩具與吉祥物也於10月8日再度到貨。若不想連假到現場排隊，部分萬聖節及30週年商品也將於10月9日下午4時，在 PChome 24h 購物的 Pokémon Store 線上販售，實際品項及庫存仍以各通路公告為準。
📌 10月17日（六）
📌 10月24日（六）、25日（日）、26日（一）
📌 10月31日（六）