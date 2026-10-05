台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）雙十連假又有超強新品上陣！寶可夢台灣官方今（5）日表示，寶可夢30週年舉辦的特別活動「PokéXciting!」，將於10月10日（六）～11日（日） 於香堤大道廣場及其鄰近地區登場！特別夥伴「PokéXciting! 皮卡丘」的吉祥物吊飾，也將於10月10日（六）起在 Pokémon Center TAIPEI 販售，萬聖節「Pokémon Magic Hour Illusion!」則將在10月9日登場，還有超夯的「閃耀! 皮卡丘」再到貨，預期週末信義現場將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道！
寶可夢中心雙十連假新品！30週年台北粉色皮卡丘登場
台北寶可夢中心今（5）日公布，將於10月10日（六）起在 Pokémon Center TAIPEI 販售特別夥伴「PokéXciting! 皮卡丘」的吉祥物吊飾，這隻皮卡丘會在各舉辦城市換上不同顏色的裝扮，在台北將以「粉紅色」造型登場。來參加「PokéXciting!」 活動，為了分流人潮，還將在新光三越A11 B1F設置特設販賣店。
台灣寶可夢中心10月10日商品清單
吉祥物 PokéXciting! (皮卡丘) 粉紅色 $450
■販售地點
Pokémon Center TAIPEI - A11 3F
特設販賣店 - A11 B1F (B1F北向連通道入口)
萬聖節新品也上架了！30週年「閃耀! 皮卡丘」再度到貨
除此之外，台北寶可夢中心也表示，以萬聖節為主題的新商品系列「Pokémon Magic Hour Illusion!」，即將於10月9日（五）在 Pokémon Center TAIPEI 發售！
該系列主視覺描繪著皮卡丘與霜奶仙等寶可夢們，在索羅亞克使用幻覺而製造出的甜點森林中，開心地舉辦甜點派對的樣子。以布撥為主題設計的南瓜造型馬克杯及餐盤組等，非常適合萬聖節派對的商品強勢登場！
此外，以紀念《寶可夢》系列發售30週年為主題的新商品，「閃耀! 皮卡丘」即將於10月8日（四）於 Pokémon Center TAIPEI 再到貨！
萬聖節系列「Pokémon Magic Hour Illusion!」以及「閃耀! 皮卡丘」也將於10月9日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售。
■台灣寶可夢中心10月9日商品清單
毛絨玩具 Pokémon Magic Hour Illusion! (皮卡丘) $880
毛絨玩具 Pokémon Magic Hour Illusion! (索羅亞克) $1,200
毛絨玩具Pokémon Magic Hour Illusion! (怖思壺 贗品形態) $780
毛絨玩具 Pokémon Magic Hour Illusion! (布撥) $880
吉祥物Pokémon Magic Hour Illusion!(雷丘 阿羅拉的樣子) $480
吉祥物 Pokémon Magic Hour Illusion! (索羅亞) $480
吉祥物 Pokémon Magic Hour Illusion! (霜奶仙) $480
可動吉祥物 Pokémon Magic Hour Illusion! (叉字蝠) $480
鑰匙圈 Pokémon Magic Hour Illusion! (雷丘 阿羅拉的樣子) $390
鑰匙圈 Pokémon Magic Hour Illusion! (索羅亞) $390
鑰匙圈 Pokémon Magic Hour Illusion! (霜奶仙) $390
壓克力立牌 Pokémon Magic Hour Illusion! $950
鑰匙圈收藏系列 Pokémon Magic Hour Illusion! (共7款 隨機) $200
戒指 Pokémon accessory (叉字蝠) $320
耳環 Pokémon accessory (索羅亞&索羅亞克) $400
夾式耳環 Pokémon accessory (索羅亞&索羅亞克) $400
燈芯絨襯衫 (索羅亞&索羅亞克) Free size $1,750
脖圍 (索羅亞&索羅亞克) $950
便條紙 Pokémon Magic Hour Illusion! $230
綜合貼紙 Pokémon Magic Hour Illusion! $150
鬆餅造型收納包 Pokémon Magic Hour Illusion! (雷丘阿羅拉的樣子) $490
湯匙&叉子 Pokémon Magic Hour Illusion! $370
A4文件夾 Pokémon Magic Hour Illusion! $100
馬克杯&餐盤組 Pokémon Magic Hour Illusion! (布撥) $1,100
矽膠甜點模具 (皮卡丘&雷丘 阿羅拉的樣子&索羅亞&布撥) $450
毛毯 Pokémon Magic Hour Illusion! $670
30週年紀念毛絨玩具 (閃耀! 皮卡丘) $750
30週年紀念吉祥物 (閃耀! 皮卡丘) $470
台灣寶可夢中心10月入店整理券發放實施日期
10/9（五）、10/10（六）、10/11（日）、10/17（六）、10/24（六）、10/25（日）、10/26（一）、10/31（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
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台北寶可夢中心今（5）日公布，將於10月10日（六）起在 Pokémon Center TAIPEI 販售特別夥伴「PokéXciting! 皮卡丘」的吉祥物吊飾，這隻皮卡丘會在各舉辦城市換上不同顏色的裝扮，在台北將以「粉紅色」造型登場。來參加「PokéXciting!」 活動，為了分流人潮，還將在新光三越A11 B1F設置特設販賣店。
台灣寶可夢中心10月10日商品清單
吉祥物 PokéXciting! (皮卡丘) 粉紅色 $450
■販售地點
Pokémon Center TAIPEI - A11 3F
特設販賣店 - A11 B1F (B1F北向連通道入口)
萬聖節新品也上架了！30週年「閃耀! 皮卡丘」再度到貨
除此之外，台北寶可夢中心也表示，以萬聖節為主題的新商品系列「Pokémon Magic Hour Illusion!」，即將於10月9日（五）在 Pokémon Center TAIPEI 發售！
該系列主視覺描繪著皮卡丘與霜奶仙等寶可夢們，在索羅亞克使用幻覺而製造出的甜點森林中，開心地舉辦甜點派對的樣子。以布撥為主題設計的南瓜造型馬克杯及餐盤組等，非常適合萬聖節派對的商品強勢登場！
此外，以紀念《寶可夢》系列發售30週年為主題的新商品，「閃耀! 皮卡丘」即將於10月8日（四）於 Pokémon Center TAIPEI 再到貨！
萬聖節系列「Pokémon Magic Hour Illusion!」以及「閃耀! 皮卡丘」也將於10月9日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售。
毛絨玩具 Pokémon Magic Hour Illusion! (皮卡丘) $880
毛絨玩具 Pokémon Magic Hour Illusion! (索羅亞克) $1,200
毛絨玩具Pokémon Magic Hour Illusion! (怖思壺 贗品形態) $780
毛絨玩具 Pokémon Magic Hour Illusion! (布撥) $880
吉祥物 Pokémon Magic Hour Illusion! (索羅亞) $480
吉祥物 Pokémon Magic Hour Illusion! (霜奶仙) $480
可動吉祥物 Pokémon Magic Hour Illusion! (叉字蝠) $480
鑰匙圈 Pokémon Magic Hour Illusion! (索羅亞) $390
鑰匙圈 Pokémon Magic Hour Illusion! (霜奶仙) $390
壓克力立牌 Pokémon Magic Hour Illusion! $950
鑰匙圈收藏系列 Pokémon Magic Hour Illusion! (共7款 隨機) $200
耳環 Pokémon accessory (索羅亞&索羅亞克) $400
夾式耳環 Pokémon accessory (索羅亞&索羅亞克) $400
燈芯絨襯衫 (索羅亞&索羅亞克) Free size $1,750
脖圍 (索羅亞&索羅亞克) $950
綜合貼紙 Pokémon Magic Hour Illusion! $150
鬆餅造型收納包 Pokémon Magic Hour Illusion! (雷丘阿羅拉的樣子) $490
湯匙&叉子 Pokémon Magic Hour Illusion! $370
A4文件夾 Pokémon Magic Hour Illusion! $100
矽膠甜點模具 (皮卡丘&雷丘 阿羅拉的樣子&索羅亞&布撥) $450
毛毯 Pokémon Magic Hour Illusion! $670
30週年紀念毛絨玩具 (閃耀! 皮卡丘) $750
30週年紀念吉祥物 (閃耀! 皮卡丘) $470
10/9（五）、10/10（六）、10/11（日）、10/17（六）、10/24（六）、10/25（日）、10/26（一）、10/31（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。