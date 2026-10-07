寶可夢30週年亞洲最大慶典「PokéXciting! in 台北」將在雙十國慶連假10月10日、10月11日，於台北市信義區香堤大道及周邊登場，所有訓練家們都準備好了嗎？超人氣皮卡丘將戴上粉紅色爆炸頭，化身台北限定的「PokéXciting!皮卡丘」與大家一起同樂，《NOWNEWS》一次整理活動節目表、地圖、交通方式、天氣等資訊，讓民眾開心跟皮卡丘見面，一起慶祝寶可夢30週年。
「PokéXciting! in 台北」活動是什麼？節目表、地圖一覽
The Pokémon Company為了慶祝首款寶可夢系列遊戲在Game Boy推出至今滿30週年，決定在亞洲5大城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北舉辦大型線下慶祝活動「PokéXciting!」，其中台北場就選在雙十國慶假期的10月10日到10月11日，地點位於台北市信義區香堤大道及其周邊。5大城市也都會有限定皮卡丘出現，其中台北限定的「PokéXciting!皮卡丘」，就是擁有粉紅色爆炸頭的皮卡丘。
不過提醒民眾，為了確保安全和舒適度，舞台活動需要事先登記抽籤，有中選的民眾才可以到舞台前方觀賞演出，抽籤結果會在今（7）日公布，沒有登記抽籤或是沒有中選的民眾，還是能參加周邊活動，或是透過周邊4個「轉播觀賞區」大型螢幕觀賞舞台活動，轉播觀賞區也會有人數限制，活動為免費參加，歡迎大家跟寶可夢們一起同樂。
「PokéXciting! in 台北」活動時間：2026年10月10日～2026年10月11日
「PokéXciting! in 台北」活動地點：台北市信義區香堤大道及周邊
「PokéXciting! in 台北」活動官網：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
轉播觀賞區位置：寒舍艾美服務台旁、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區
「PokéXciting! in 台北」寶可夢見面會
時間：11:00～14:00
地點：台北市政府東南門廣場、信義安康公園、信義廣場
注意事項：出現的寶可夢是隨機的。
散布各處的「POKÉGENIC」裝置藝術必拍
The Pokémon Company也在台北市政府周邊，設置了寶可夢互動打卡景點，像是寶可夢壁畫、裝飾品等，讓訓練家們在參加活動之餘，也能到信義區附近公園逛逛，和這些寶可夢們拍照留念。另外，「POKÉGENIC」停留時間預計到11月2日，如果沒辦法在10月10日、10月11日前往參觀的民眾，可再找時間前往。
時間：2026年10月10日～2026年11月2日
地點：松壽廣場公園、信義安康公園、信義廣場
「PokéXciting! in 台北」×「Pokémon GO」集章趣活動
只要在「PokéXciting!」活動現場開啟《Pokémon GO》遊戲，就能參加「GO集章趣」活動，玩家們可在不同地方收集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
除了台北活動現場的「GO集章趣」，《Pokémon GO》也舉辦橫跨亞太地區的「GO集章趣」，即日起到2029年9月11日，玩家們可在「PokéXciting!」舉辦城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北的活動會場，取得專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，只要收集完圖章，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
每天上午11點到晚上7點，玩家只要在「GO集章趣」收集3個以上圖章，就能到台北市政府東南門廣場的《Pokémon GO》攤位，領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張；現場出示遊戲畫面，也能自行列印帶有活動主題相框的紀念照片，贈品數量有限，送完為止。
相關報導：寶可夢《Pokémon GO》×30週年盛事「pokeXciting!」限定獎勵必收
「PokéXciting! in 台北」周邊販售資訊
官方將推出台北限定版的「PokéXciting! 皮卡丘」吉祥物掛飾，每隻售價450元，2026年10月10日起在台北寶可夢中心、新光三越A11 B1F特設店開放購買，數量有限，售完為止。台北寶可夢中心10月10日、10月11日需要入店整理券才能進入，入店整理券發放時間為上午10：00，依據當日人潮狀況，時間有可能會調整，視現場擁擠狀況，可能實施入場人數管制。
「PokéXciting! in 台北」交通資訊
雙十國慶連假期間，信義區附近有多項大型活動，會場周邊交通擁擠，建議民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往。
捷運「市政府站」3號出口步行約6分鐘
捷運「台北101/世貿站」4號出口步行約10分鐘
捷運「象山站」1號出口步行約10分鐘
「PokéXciting! in 台北」天氣資訊
根據中央氣象署預報指出，10月10日台北市信義區白天天氣為多雲時陰，有短暫陣雨，體感最高溫度31度，體感最低溫度26度，整體感受潮濕悶熱，提醒民眾外出要攜帶雨具備用，晚上則轉為多雲的天氣，10月11日整天為多雲，體感最高溫度31度，體感最低溫度25度。
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The Pokémon Company為了慶祝首款寶可夢系列遊戲在Game Boy推出至今滿30週年，決定在亞洲5大城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北舉辦大型線下慶祝活動「PokéXciting!」，其中台北場就選在雙十國慶假期的10月10日到10月11日，地點位於台北市信義區香堤大道及其周邊。5大城市也都會有限定皮卡丘出現，其中台北限定的「PokéXciting!皮卡丘」，就是擁有粉紅色爆炸頭的皮卡丘。
「PokéXciting! in 台北」活動時間：2026年10月10日～2026年10月11日
「PokéXciting! in 台北」活動地點：台北市信義區香堤大道及周邊
「PokéXciting! in 台北」活動官網：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
轉播觀賞區位置：寒舍艾美服務台旁、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區
時間：11:00～14:00
地點：台北市政府東南門廣場、信義安康公園、信義廣場
注意事項：出現的寶可夢是隨機的。
散布各處的「POKÉGENIC」裝置藝術必拍
The Pokémon Company也在台北市政府周邊，設置了寶可夢互動打卡景點，像是寶可夢壁畫、裝飾品等，讓訓練家們在參加活動之餘，也能到信義區附近公園逛逛，和這些寶可夢們拍照留念。另外，「POKÉGENIC」停留時間預計到11月2日，如果沒辦法在10月10日、10月11日前往參觀的民眾，可再找時間前往。
時間：2026年10月10日～2026年11月2日
地點：松壽廣場公園、信義安康公園、信義廣場
只要在「PokéXciting!」活動現場開啟《Pokémon GO》遊戲，就能參加「GO集章趣」活動，玩家們可在不同地方收集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
除了台北活動現場的「GO集章趣」，《Pokémon GO》也舉辦橫跨亞太地區的「GO集章趣」，即日起到2029年9月11日，玩家們可在「PokéXciting!」舉辦城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北的活動會場，取得專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，只要收集完圖章，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
每天上午11點到晚上7點，玩家只要在「GO集章趣」收集3個以上圖章，就能到台北市政府東南門廣場的《Pokémon GO》攤位，領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張；現場出示遊戲畫面，也能自行列印帶有活動主題相框的紀念照片，贈品數量有限，送完為止。
相關報導：寶可夢《Pokémon GO》×30週年盛事「pokeXciting!」限定獎勵必收
官方將推出台北限定版的「PokéXciting! 皮卡丘」吉祥物掛飾，每隻售價450元，2026年10月10日起在台北寶可夢中心、新光三越A11 B1F特設店開放購買，數量有限，售完為止。台北寶可夢中心10月10日、10月11日需要入店整理券才能進入，入店整理券發放時間為上午10：00，依據當日人潮狀況，時間有可能會調整，視現場擁擠狀況，可能實施入場人數管制。
雙十國慶連假期間，信義區附近有多項大型活動，會場周邊交通擁擠，建議民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往。
捷運「市政府站」3號出口步行約6分鐘
捷運「台北101/世貿站」4號出口步行約10分鐘
捷運「象山站」1號出口步行約10分鐘
「PokéXciting! in 台北」天氣資訊
根據中央氣象署預報指出，10月10日台北市信義區白天天氣為多雲時陰，有短暫陣雨，體感最高溫度31度，體感最低溫度26度，整體感受潮濕悶熱，提醒民眾外出要攜帶雨具備用，晚上則轉為多雲的天氣，10月11日整天為多雲，體感最高溫度31度，體感最低溫度25度。