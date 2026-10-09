寶可夢30週年亞洲最大慶典「PokéXciting! in 台北」將在雙十國慶連假10月10日、10月11日，在信義區展開，中央氣象署表示，國慶連假台北信義降雨機率較低，兩天都在30%以下，氣溫也不會過於炎熱，寶可夢官方則提及，「如遇雨天、強風等惡劣天候，活動可能視情況暫停或取消」。
氣象署預報員王品翔表示，國慶連假期間是適合出遊的好天氣，只有北部、東半部受到東北季風影響，雲量較多，有機會出現短暫降雨，沒有下雨的時候可以看見陽光，周日東半部水氣較多，基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部較大雨勢。中南部地區天氣較為穩定。
國慶日信義區降雨機率30%！周日天氣更穩定
氣象署提及，10月10日國慶日，台北信義在上午9時至11時的降雨機率為30%，中午12時後降雨機率降至20％，晚間6時後則是10%，整天吹東北風，風力落在2至3級，氣溫落在25至27度，平均濕度高於80%，體感上偏悶熱，在各種大型活動交錯，人潮眾多的情況下，務必多補充水分。
10月11日周日，大台北地區水氣減少，台北信義整天降雨機率10%至20%，氣溫25至27度，同樣吹偏東風，風力2級，體感會比周六舒適一些。
🟡寶可夢30週年「PokéXciting! in 台北」
📌活動時間：2026年10月10日～2026年10月11日
📌活動地點：台北市信義區香堤大道及周邊
📌活動官網：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
📌活動節目表
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
📌轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南廣場、信義威秀人行徒步
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氣象署提及，10月10日國慶日，台北信義在上午9時至11時的降雨機率為30%，中午12時後降雨機率降至20％，晚間6時後則是10%，整天吹東北風，風力落在2至3級，氣溫落在25至27度，平均濕度高於80%，體感上偏悶熱，在各種大型活動交錯，人潮眾多的情況下，務必多補充水分。
10月11日周日，大台北地區水氣減少，台北信義整天降雨機率10%至20%，氣溫25至27度，同樣吹偏東風，風力2級，體感會比周六舒適一些。
📌活動時間：2026年10月10日～2026年10月11日
📌活動地點：台北市信義區香堤大道及周邊
📌活動官網：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
📌活動節目表
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
📌轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南廣場、信義威秀人行徒步