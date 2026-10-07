寶可夢30週年活動「PokéXciting! in 台北」將於國慶連假（10月10日至10月11日）在台北信義區登場，最受矚目的「寶可夢大遊行」，會有皮卡丘等人氣寶可夢將現身街頭，不過10月10日適逢國慶日，信義區同時還有國慶相關活動、台北101國慶煙火、大型演唱會等，台北市政府已提前規劃交通管制，建議參加寶可夢遊行的民眾優先搭乘捷運，避免自行開車前往。
🟡「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖
📌11:30～12:00 PokéXciting!遊行
📌13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
📌13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
📌16:00～16:30 PokéXciting!遊行
📌17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
📌19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
搭捷運最方便 2大捷運站可步行前往
前往寶可夢30週年活動會場，最推薦搭乘大眾運輸，板南線可在「市政府站」下車，再步行前往信義區；搭乘淡水信義線則可在「台北101／世貿站」下車。10月10日信義區周邊道路將陸續實施管制，開車不僅可能遇到壅塞，也可能無法直接抵達活動會場，因此建議粉絲搭捷運，再以步行方式進入活動區域。
國慶升旗先交管 市府路提前封閉
除了寶可夢活動外，10月10日白天信義區也有國慶相關活動，市府路「松高路－松壽路」路段自10月9日上午10時起至10月10日下午3時全線封閉；市民廣場新仁愛路則維持假日常態封閉。公車也會配合交通管制改道，部分市府周邊站點暫停停靠，民眾若選擇搭公車前往，出發前也要留意路線調整。
晚上還有國慶煙火 21時起管制再升級
寶可夢遊行結束後，信義區交通管制還沒結束，晚間還有台北101國慶煙火，10月10日晚上9時至9時40分，市府路、松智路、松壽路及信義路部分路段將實施只出不進管制；9時40分至10時30分則進一步擴大管制，部分道路全面封閉、禁止車輛通行，提醒民眾不要把車輛開進管制區。
101站出口也有變化 晚上9時40分後注意
國慶煙火施放期間，台北101及南山A21周邊人行動線也會配合人潮進行管制，其中捷運「台北101／世貿站」4號出口將於晚上9時40分後暫停開放，民眾可改由1、2、3、5號出口進出。當天多條公車路線也會受煙火交通管制影響，若寶可夢粉絲白天逛完活動後留在信義區看煙火，建議全程以捷運及步行為主。
整體而言，10月10日信義區從白天的寶可夢30週年活動，到晚間國慶煙火都會出現大量人潮，加上其他大型活動同時舉行，交通壓力勢必增加，若只是前往「PokéXciting! in 台北」參加寶可夢大遊行，建議搭乘板南線至市政府站，或淡水信義線至台北101／世貿站，再步行前往會場；若還要留在現場看國慶煙火，則應預留更多移動時間，並避開開車進入信義區。
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📌11:30～12:00 PokéXciting!遊行
📌13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM
📌13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV
📌16:00～16:30 PokéXciting!遊行
📌17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK
📌19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀
搭捷運最方便 2大捷運站可步行前往
前往寶可夢30週年活動會場，最推薦搭乘大眾運輸，板南線可在「市政府站」下車，再步行前往信義區；搭乘淡水信義線則可在「台北101／世貿站」下車。10月10日信義區周邊道路將陸續實施管制，開車不僅可能遇到壅塞，也可能無法直接抵達活動會場，因此建議粉絲搭捷運，再以步行方式進入活動區域。
除了寶可夢活動外，10月10日白天信義區也有國慶相關活動，市府路「松高路－松壽路」路段自10月9日上午10時起至10月10日下午3時全線封閉；市民廣場新仁愛路則維持假日常態封閉。公車也會配合交通管制改道，部分市府周邊站點暫停停靠，民眾若選擇搭公車前往，出發前也要留意路線調整。
晚上還有國慶煙火 21時起管制再升級
寶可夢遊行結束後，信義區交通管制還沒結束，晚間還有台北101國慶煙火，10月10日晚上9時至9時40分，市府路、松智路、松壽路及信義路部分路段將實施只出不進管制；9時40分至10時30分則進一步擴大管制，部分道路全面封閉、禁止車輛通行，提醒民眾不要把車輛開進管制區。
國慶煙火施放期間，台北101及南山A21周邊人行動線也會配合人潮進行管制，其中捷運「台北101／世貿站」4號出口將於晚上9時40分後暫停開放，民眾可改由1、2、3、5號出口進出。當天多條公車路線也會受煙火交通管制影響，若寶可夢粉絲白天逛完活動後留在信義區看煙火，建議全程以捷運及步行為主。
整體而言，10月10日信義區從白天的寶可夢30週年活動，到晚間國慶煙火都會出現大量人潮，加上其他大型活動同時舉行，交通壓力勢必增加，若只是前往「PokéXciting! in 台北」參加寶可夢大遊行，建議搭乘板南線至市政府站，或淡水信義線至台北101／世貿站，再步行前往會場；若還要留在現場看國慶煙火，則應預留更多移動時間，並避開開車進入信義區。