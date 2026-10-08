為迎接《寶可夢》30週年，「PokéXciting! in 台北」除了10月10日至11日在信義區舉辦活動，還推出「Pokégenic」寶可夢裝置藝術打卡企劃，從10月10日一路展出至11月2日，讓訓練家在台北街頭尋找皮卡丘、伊布、耿鬼等人氣寶可夢。《NOWNEWS今日新聞》記者近日提前走訪信義區，雖然現場尚未發現寶可夢裝置藝術，但已經先替大家探好路線，整理3大區域、9處必拍打卡點，建議從捷運市政府站出發，一路拍到象山站，最後直接搭捷運回家，不必走回頭路。
寶可夢30週年打卡點在哪？松壽廣場公園最多、一次拍5處
根據官方公布的「Pokégenic MAP」，本次打卡點分布在松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3個區域。第一站推薦從捷運市政府站出發，步行前往新光三越A8、A9附近的「松壽廣場公園」，這裡共有5處打卡點，也是整條路線中數量最多的區域。
官方示意圖中，松壽廣場公園可以看到皮卡丘與其他寶可夢的剪影、躲在牆邊的皮卡丘，以及粉紅色泡泡造型裝置。其中一處皮卡丘旁邊還畫有加號，適合訓練家站在旁邊合照；另一處則有寶可夢剪影，可以先猜猜看是哪隻寶可夢，再拍下自己的答案。
🟡 第一站：松壽廣場公園（5處）
📌寶可夢剪影：利用黑色剪影猜猜是哪隻寶可夢。
📌皮卡丘＋加號：站在皮卡丘旁邊，拍出互動感。
📌皮卡丘指示牌：與牆上的皮卡丘及其他圖案一起入鏡。
📌粉紅泡泡裝置：模仿吹泡泡的動作拍照。
📌趴著的皮卡丘：蹲低鏡頭，與皮卡丘一起合照。
信義廣場必拍粉紅愛心！還能把台北101一起拍進去
離開松壽廣場公園後，接著沿信義商圈往台北101方向前進，第二站來到「信義廣場」。這裡有1處寶可夢打卡點，官方示意圖中是一個粉紅色愛心造型的「Pokégenic」指示牌，愛心中央還藏著寶可夢剪影。
《NOWNEWS今日新聞》記者提前走訪發現，信義廣場周邊視野開闊，從廣場部分位置可以將台北101一起拍進畫面。建議訓練家拍照時，可以嘗試調整角度，讓粉紅愛心與台北101同框，留下具有台北特色的寶可夢紀念照。
🟡 第二站：信義廣場（1處）
📌粉紅愛心Pokégenic：尋找愛心裡的寶可夢剪影，並嘗試把台北101一起拍進背景。
最後到信義安康公園！伊布、耿鬼等3處拍完直接搭捷運回家
第三站則是靠近捷運象山站的「信義安康公園」，這裡共有3處打卡點。官方示意圖中，一處是坐在石階旁的伊布，另一處則是露出招牌笑容的耿鬼，還有以寶可夢剪影搭配警示標誌設計的拍照點。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪發現，信義安康公園與前面熱鬧的百貨商圈不同，周邊有不少樹木、步道及石牆，拍照風格也比較自然。伊布適合蹲低拍攝，讓角色與人物處於相近高度；耿鬼則可以站在圖案旁邊，模仿牠的表情，拍出有趣的合照。今天已經有網友分享信義安康公園的布置進度。
🟡 第三站：信義安康公園（3處）
📌伊布：坐在石階旁的可愛造型，適合低角度合照。
📌耿鬼：大型黑色剪影，可以模仿招牌笑容拍照。
📌寶可夢警示標誌：尋找隱藏在圖案中的寶可夢剪影。
寶可夢打卡路線怎麼走？主舞台在香堤大道、寶可夢中心在A11
《NOWNEWS今日新聞》記者建議，想一次拍完9處寶可夢打卡點的民眾，可以搭乘捷運板南線至「市政府站」，先前往松壽廣場公園尋找5處裝置藝術，接著走進新光三越信義商圈，順路前往香堤大道廣場欣賞「PokéXciting! in 台北」活動。這裡設有活動主舞台，10月10日至11日將舉辦遊行、皮卡丘舞蹈表演及夜間特別舞台秀等節目，想看表演的訓練家可以事先確認活動時程。
附近的新光三越台北信義新天地A11館3樓，就是「Pokémon Center TAIPEI」寶可夢中心，想購買30週年紀念商品、粉紅皮卡丘的民眾，也能順路安排。不過10月9日至11日寶可夢中心實施入店整理券制度，須依券面指定時間入店；若只想購買粉紅皮卡丘，10月10日至11日也能前往A11館B1北向連通道入口的特設販賣店，依現場指示排隊購買。
逛完寶可夢中心、看完舞台表演後，再繼續往台北101方向前進，到信義廣場拍攝粉紅愛心裝置，最後前往信義安康公園，尋找伊布、耿鬼等3處打卡點。信義安康公園鄰近捷運象山站，拍完就能直接搭車回家，不必再折返回新光三越一帶。
🟡 寶可夢30週年打卡、逛街推薦路線
📌起點：捷運市政府站
📌第一站：松壽廣場公園，5處寶可夢打卡點
📌第二站：香堤大道廣場，PokéXciting! 活動主舞台、表演及遊行
📌第三站：新光三越A11館3樓，Pokémon Center TAIPEI 寶可夢中心
📌第四站：信義廣場，1處粉紅愛心打卡點
📌第五站：信義安康公園，3處寶可夢打卡點
📌終點：捷運象山站，拍完直接搭車回家
提醒訓練家，Pokégenic裝置藝術展出至11月2日，但香堤大道廣場的「PokéXciting! in 台北」舞台活動主要集中在10月10日至11日，兩者活動時間不同，出發前記得確認。
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根據官方公布的「Pokégenic MAP」，本次打卡點分布在松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3個區域。第一站推薦從捷運市政府站出發，步行前往新光三越A8、A9附近的「松壽廣場公園」，這裡共有5處打卡點，也是整條路線中數量最多的區域。
🟡 第一站：松壽廣場公園（5處）
📌寶可夢剪影：利用黑色剪影猜猜是哪隻寶可夢。
📌皮卡丘＋加號：站在皮卡丘旁邊，拍出互動感。
📌皮卡丘指示牌：與牆上的皮卡丘及其他圖案一起入鏡。
📌粉紅泡泡裝置：模仿吹泡泡的動作拍照。
📌趴著的皮卡丘：蹲低鏡頭，與皮卡丘一起合照。
離開松壽廣場公園後，接著沿信義商圈往台北101方向前進，第二站來到「信義廣場」。這裡有1處寶可夢打卡點，官方示意圖中是一個粉紅色愛心造型的「Pokégenic」指示牌，愛心中央還藏著寶可夢剪影。
《NOWNEWS今日新聞》記者提前走訪發現，信義廣場周邊視野開闊，從廣場部分位置可以將台北101一起拍進畫面。建議訓練家拍照時，可以嘗試調整角度，讓粉紅愛心與台北101同框，留下具有台北特色的寶可夢紀念照。
🟡 第二站：信義廣場（1處）
📌粉紅愛心Pokégenic：尋找愛心裡的寶可夢剪影，並嘗試把台北101一起拍進背景。
第三站則是靠近捷運象山站的「信義安康公園」，這裡共有3處打卡點。官方示意圖中，一處是坐在石階旁的伊布，另一處則是露出招牌笑容的耿鬼，還有以寶可夢剪影搭配警示標誌設計的拍照點。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪發現，信義安康公園與前面熱鬧的百貨商圈不同，周邊有不少樹木、步道及石牆，拍照風格也比較自然。伊布適合蹲低拍攝，讓角色與人物處於相近高度；耿鬼則可以站在圖案旁邊，模仿牠的表情，拍出有趣的合照。今天已經有網友分享信義安康公園的布置進度。
🟡 第三站：信義安康公園（3處）
📌伊布：坐在石階旁的可愛造型，適合低角度合照。
📌耿鬼：大型黑色剪影，可以模仿招牌笑容拍照。
📌寶可夢警示標誌：尋找隱藏在圖案中的寶可夢剪影。
《NOWNEWS今日新聞》記者建議，想一次拍完9處寶可夢打卡點的民眾，可以搭乘捷運板南線至「市政府站」，先前往松壽廣場公園尋找5處裝置藝術，接著走進新光三越信義商圈，順路前往香堤大道廣場欣賞「PokéXciting! in 台北」活動。這裡設有活動主舞台，10月10日至11日將舉辦遊行、皮卡丘舞蹈表演及夜間特別舞台秀等節目，想看表演的訓練家可以事先確認活動時程。
附近的新光三越台北信義新天地A11館3樓，就是「Pokémon Center TAIPEI」寶可夢中心，想購買30週年紀念商品、粉紅皮卡丘的民眾，也能順路安排。不過10月9日至11日寶可夢中心實施入店整理券制度，須依券面指定時間入店；若只想購買粉紅皮卡丘，10月10日至11日也能前往A11館B1北向連通道入口的特設販賣店，依現場指示排隊購買。
逛完寶可夢中心、看完舞台表演後，再繼續往台北101方向前進，到信義廣場拍攝粉紅愛心裝置，最後前往信義安康公園，尋找伊布、耿鬼等3處打卡點。信義安康公園鄰近捷運象山站，拍完就能直接搭車回家，不必再折返回新光三越一帶。
📌起點：捷運市政府站
📌第一站：松壽廣場公園，5處寶可夢打卡點
📌第二站：香堤大道廣場，PokéXciting! 活動主舞台、表演及遊行
📌第三站：新光三越A11館3樓，Pokémon Center TAIPEI 寶可夢中心
📌第四站：信義廣場，1處粉紅愛心打卡點
📌第五站：信義安康公園，3處寶可夢打卡點
📌終點：捷運象山站，拍完直接搭車回家
提醒訓練家，Pokégenic裝置藝術展出至11月2日，但香堤大道廣場的「PokéXciting! in 台北」舞台活動主要集中在10月10日至11日，兩者活動時間不同，出發前記得確認。