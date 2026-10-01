我是廣告 請繼續往下閱讀

「PokéXciting!」舞台活動採事先抽籤制！10/4前登記

▲想看到可愛的皮卡丘夜間秀，需要事先登記抽籤。（圖／記者朱永強攝）

▲「Pokexciting！皮卡丘」將進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們共度開心的夜晚。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

▲想參加寶可夢30週年「PokéXciting!」舞台活動，需要先加入寶可夢官方LINE帳號好友，並報名抽籤。（圖／翻攝自LINE）

嚴禁轉讓、轉售（包含於網路拍賣網站、二手交易平台、社群媒體 等公開發布或販售）。一經查獲轉售等行為，該中籤資格將立即失效

寶可夢30週年盛事「PokéXciting!」，將在10月10日、10月11日於台北信義香榭大道登場，寶可夢官方今（1）日在官方LINE帳號表示，為了因應活動大量人潮，並確保民眾能安全舒適參加、觀賞表演，因此舞台活動採取事前抽籤制辦理，有興趣的民眾可從即日起到10月4日23：59登記抽籤，將會在10月7日公布中籤結果。寶可夢官方表示，為了因應「PokéXciting!」的大量人潮，保護所有進場民眾的安全，因此「PokéXciting!」的舞台活動，包括「皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-」、「皮卡丘舞台秀 -ROCK-」、「PokéXciting! 夜間秀」等，都需要事先登記抽籤，有中籤的民眾才能觀賞表演。不過沒有報名抽籤，或是沒有中選的民眾，還是可以體驗舞台節目以外的活動內容。2026年10月1日（四）09：00～2026 年10月4 日（日）23：59，報名時間不影響中籤機率。2026年10月7日以LINE訊息通知，如果在10月8日還是未收到中選通知，就代表沒有中籤。發送中籤通知時，會同步發送入場專用驗證訊息，入場時不能使用截圖或畫面轉發，入場驗證僅限使用一次，已完成驗證之訊息無法再次使用入場。2026年10月10日（六）13:00–13:35 皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-2026年10月10日（六）17:30–17:45 皮卡丘舞台秀 -ROCK-2026年10月10日（六）19:15–19:45 PokéXciting! 夜間秀2026年10月11日（日）13:00–13:35 皮卡丘舞台秀 -EDM&Pokémon Kids TV-2026年10月11日（日）17:30–17:45 皮卡丘舞台秀 -ROCK-2026年10月11日（日）19:15–19:45 PokéXciting! 夜間秀※進場及報到時間為各場次演出開始前90分鐘。中籤者之報到細節將於中籤通知訊息中另行告知。※ 每組最多4人同行（含報名者本人）。民眾若想報名活動，需先加入寶可夢官方LINE帳號「寶可夢」好友；未成年人須取得法定代理人（監護人）同意後方可報名，凡未成年人完成報名者，即視為已取得法定代理人之同意。另外，主辦單位及本活動工作人員不得參加抽籤。1、開啟寶可夢官方 LINE 帳號發送之通知訊息中的報名表單連結。2、選擇參加人數（1～4 人）。3、依序選擇第 1 志願至第 3 志願之舞台場次（第 2、第 3 志願亦可選擇「無其他希望場次」）。4、確認內容無誤後送出表單，收到報名完成訊息即完成報名。1、每個LINE帳號僅限報名1次，如果在登記期間內重複送出表單，將僅以最後一次送出之內容為準。2、單次報名最多可選擇第1至第3志願共3個舞台場次。3、每個LINE帳號僅限中選一個舞台場次，無法重複中選多個場次。4、每組入場人數上限為4名（含申請人本人），同行人員不用另外準備LINE帳號。5、同行者不可分開報名或分批參加不同場次。中選全員須一同觀賞同一場次舞台節目。6、中選後即無法增加參加人數或變更舞台場次。7、若經主辦單位判定有同一人使用多個LINE帳號重複報名等不正當行為，將直接取消其中選資格。8、本活動當日（10 月 10 日、11 日）現場不接受追加報名或現場登記。9、中籤權利僅限報名之LINE帳號本人有效，