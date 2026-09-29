寶可夢30週年最大的紀念活動「PokéXciting!」，將在10月10日、10月11日於台北信義香榭大道登場！所有訓練家都能免費參加，現場不僅有台灣限定的粉紅色「PokéXciting! 皮卡丘」現身，還有寶可夢遊行、豐富的舞台活動等，寶可夢手遊《Pokémon GO》也會在現場舉辦GO集章趣、免費限時調查、主題田野調查、極巨化對戰等，歡迎玩家們一同前往共襄盛舉。
兩項「GO集章趣」活動 遇見紀念背卡皮卡丘
本次寶可夢30週年紀念活動「PokéXciting!」，將在10月10日、10月11日國慶假期登場，寶可夢旗下熱門手遊《Pokémon GO》也推出相關活動，只要在「PokéXciting!」活動現場開啟《Pokémon GO》遊戲，就能參加「GO集章趣」活動，玩家們可以蒐集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
除了台北活動現場的「GO集章趣」，《Pokémon GO》也舉辦橫跨亞太地區的「GO集章趣」，即日起到2029年9月11日，玩家們可在「PokéXciting!」舉辦城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北的活動會場，取得專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，只要收集完圖章，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
活動現場限定超極巨化對戰 遊戲推加碼獎勵
《Pokémon GO》玩家只要到活動現場，就能參加「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰，遊戲中也有免費限時調查課題、活動主題田野調查。活動期間，旋轉寶可補給站獲得的XP加倍、交換寶可夢所需星星沙子減半、額外進行2次特殊交換，以及誘餌模組持續時間延長至1小時。
遊戲特別明信片 北中南新光三越10月開領
《Pokémon GO》也和新光三越聯手推出合作活動，10月1日到12月31日，玩家們到全台新光三越指定店點，旋轉指定的寶可補給站，就能蒐集遊戲中的寶可夢30週年設計明信片，共有台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄6款。
香榭大道領實體周邊 貼紙、紀念照片
「PokéXciting!」活動期間，每天上午11點到晚上7點，信義區香堤大道廣場會設置《Pokémon GO》活動攤位，玩家只要在「GO集章趣」收集3個以上圖章，就能領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張；現場出示遊戲畫面，也能自行列印帶有活動主題相框的紀念照片，贈品數量有限，送完為止。
寶可夢30週年「PokéXciting!」活動
活動時間：10月10日、10月11日
活動地點：台北市信義區香榭大道
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
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本次寶可夢30週年紀念活動「PokéXciting!」，將在10月10日、10月11日國慶假期登場，寶可夢旗下熱門手遊《Pokémon GO》也推出相關活動，只要在「PokéXciting!」活動現場開啟《Pokémon GO》遊戲，就能參加「GO集章趣」活動，玩家們可以蒐集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
除了台北活動現場的「GO集章趣」，《Pokémon GO》也舉辦橫跨亞太地區的「GO集章趣」，即日起到2029年9月11日，玩家們可在「PokéXciting!」舉辦城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北的活動會場，取得專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，只要收集完圖章，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
《Pokémon GO》玩家只要到活動現場，就能參加「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰，遊戲中也有免費限時調查課題、活動主題田野調查。活動期間，旋轉寶可補給站獲得的XP加倍、交換寶可夢所需星星沙子減半、額外進行2次特殊交換，以及誘餌模組持續時間延長至1小時。
遊戲特別明信片 北中南新光三越10月開領
《Pokémon GO》也和新光三越聯手推出合作活動，10月1日到12月31日，玩家們到全台新光三越指定店點，旋轉指定的寶可補給站，就能蒐集遊戲中的寶可夢30週年設計明信片，共有台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄6款。
「PokéXciting!」活動期間，每天上午11點到晚上7點，信義區香堤大道廣場會設置《Pokémon GO》活動攤位，玩家只要在「GO集章趣」收集3個以上圖章，就能領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張；現場出示遊戲畫面，也能自行列印帶有活動主題相框的紀念照片，贈品數量有限，送完為止。
活動時間：10月10日、10月11日
活動地點：台北市信義區香榭大道
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/