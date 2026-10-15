許多存股族愛用的「股票質押」，近期因資金緊縮利率狂飆。房產專家徐佳馨發文感嘆，去年利率約 2%，如今飆破 6% ，已變成「借不起的樣子」。貼文引發股民哀號，加上金管會為打擊「四貸同堂」，10 月底將祭出跨業信用查詢機制，讓散戶苦嘆 2% 低利時代已成絕響。
🟡最新股票質押利率出爐！專家徐佳馨嘆借不起
「想想去年才2趴，現在已經變成借不起的樣子惹」。住商不動產企研室執行總監徐佳馨發文點出質押利率攀升現況。依據「存股的陪跑者」粉專整理的「10月版質押利率」顯示，2% 神單已不復見，普遍站上 3.5% 至 4% 大關。永豐證券來到 4% 至 6%，國泰證券更飆上 6.45%。此外，合庫表明「無法借新還舊」，台新與玉山註記「沒額度」，券商放款極度保守。
🟡散戶借錢成本大爆增！網曝銀彈早流向大企業
貼文釣出大批理財族哀號，有苦主透露「富邦證券一般戶已升息到4.5%」。更有內行網友點出殘酷真相，直指「銀行的錢很大一部分都被上市櫃公司借去海外蓋廠了，台美利差太大」，讓散戶感嘆在資金排擠下，靠質押槓桿翻身門檻越來越高。
🟡金管會嚴打四貸同堂！月底上線跨業信用查詢
券商「雨天收傘」也與官方政策有關。為防範投資人過度槓桿將資金轉入房市，金管會近期嚴打「四貸同堂」，宣布將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計 10 月底正式上線。未來取得授權後，兩者可相互勾稽借款與融資狀況，促使券商以「拉高利率、限縮額度」提前因應，徹底防堵散戶過度膨脹的槓桿鏈條。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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「想想去年才2趴，現在已經變成借不起的樣子惹」。住商不動產企研室執行總監徐佳馨發文點出質押利率攀升現況。依據「存股的陪跑者」粉專整理的「10月版質押利率」顯示，2% 神單已不復見，普遍站上 3.5% 至 4% 大關。永豐證券來到 4% 至 6%，國泰證券更飆上 6.45%。此外，合庫表明「無法借新還舊」，台新與玉山註記「沒額度」，券商放款極度保守。
貼文釣出大批理財族哀號，有苦主透露「富邦證券一般戶已升息到4.5%」。更有內行網友點出殘酷真相，直指「銀行的錢很大一部分都被上市櫃公司借去海外蓋廠了，台美利差太大」，讓散戶感嘆在資金排擠下，靠質押槓桿翻身門檻越來越高。
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券商「雨天收傘」也與官方政策有關。為防範投資人過度槓桿將資金轉入房市，金管會近期嚴打「四貸同堂」，宣布將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計 10 月底正式上線。未來取得授權後，兩者可相互勾稽借款與融資狀況，促使券商以「拉高利率、限縮額度」提前因應，徹底防堵散戶過度膨脹的槓桿鏈條。
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