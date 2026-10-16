全台首場金標籤認證「2027新北市萬金石馬拉松」，即日起開放登記至 10 月 30 日中午止！本屆適逢第 25 屆，不僅取消全馬後段魔王「麥當勞坡」，更祭出「25歲壽星」與「達標菁英選手」享免報名費優待。《NOWNEWS今日新聞》整理報名時程、費用、免費資格及賽道亮點，供跑友一手掌握。
📍2027 新北市萬金石馬拉松賽事資訊
比賽日期：2027 年 3 月 21 日（日）
登記時間：2026 年 10 月 15 日（四）12:00 至 10 月 30 日（五）12:00 止
抽籤結果公布：2026 年 11 月 3 日（二）上午
競賽組別：馬拉松組（42.195公里）、挑戰馬組（10公里）
報名費用：
馬拉松組：1,500 元 ＋ 晶片押金 100 元（合計 1,600 元，賽後退回押金）
挑戰馬組：800 元 ＋ 晶片押金 100 元（合計 900 元，賽後退回押金）
物資領取優惠：親自至「新北路跑運動博覽會」領取物資，每筆訂單可折抵 100 元；選擇宅配需自付 140 元運費
賽道重大變革：取消全馬 33～35 公里「麥當勞坡」，改走平緩金山台 2 線環金路
25 週年專屬企劃：2002 年 3 月 21 日出生者，可抽免費參賽名額（兩組各抽 25 名，共 50 名）
菁英選手免抽籤：2024 至 2026 年成績達標者（男 2 小時 35 分、女 3 小時 00 分以內），免登記抽籤且免收報名費（11/11～11/13 電洽田協）
🟡萬金石馬拉松開放報名！各組報名費用一次看
新北市萬金石馬拉松即日起於官方網站開放報名登記，至 10 月 30 日中午 12 點截止。賽事採取「先登記、再抽籤」機制，預計 11 月 3 日上午公布抽籤結果。
在跑者最關心的報名費方面，馬拉松組為 1,500 元，挑戰馬組為 800 元，兩組中籤後均需另付晶片押金 100 元，於賽後繳回退還。此外，大會也祭出環保優惠，若選擇親自至「新北路跑運動博覽會」領取物資，每筆訂單可直接折抵報名費 100 元；若選擇宅配則需自付 140 元運費，提醒跑友務必把握登記時限。
🟡告別魔王麥當勞坡！改走平緩環金路更易破PB
本屆賽道迎來近年最受跑者熱議的調整：位於金山區磺清大橋一帶、約全馬第 33 至 35 公里的「麥當勞坡」正式移除。該路段過去短短 2 公里內連續面臨 3 個大陡坡加上強勁海風，是跑友口中的後半程體力殺手，如今改走較平緩的金山台 2 線環金路，宣告大魔王關卡走入歷史。
六度在萬金石封王的國內好手周庭印指出，少了麥當勞坡的高低起伏，跑者在後半程更容易維持穩定配速，過去習慣的策略勢必需要重調，但確實大幅增加了挑戰個人最佳成績（PB）的機會。
🟡限定企劃25歲免費抽！達標優秀跑者免抽籤跑
適逢賽事 25 週年，大會特別推出限定壽星企劃，凡是 2002 年 3 月 21 日出生者（比賽當天剛好滿 25 歲），即可參加專屬抽籤活動，馬拉松組與挑戰馬組各抽出 25 名，合計 50 名符合資格者享有免報名費優待。
此外，為保障國內優秀競技選手，凡於 2024 至 2026 年在中華民國田徑協會認可場次達標者（男子 2 小時 35 分以內、女子 3 小時 00 分以內），免參與抽籤且免收報名費，可於 11 月 11 日至 13 日逕洽田徑協會辦理報名。第 25 屆賽事也同步整合歷年賽衣線條重新打造主視覺，展現四分之一世紀的賽事里程碑。
資料來源：新北市政府、2027新北萬金石馬拉松官網
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比賽日期：2027 年 3 月 21 日（日）
登記時間：2026 年 10 月 15 日（四）12:00 至 10 月 30 日（五）12:00 止
抽籤結果公布：2026 年 11 月 3 日（二）上午
競賽組別：馬拉松組（42.195公里）、挑戰馬組（10公里）
報名費用：
馬拉松組：1,500 元 ＋ 晶片押金 100 元（合計 1,600 元，賽後退回押金）
挑戰馬組：800 元 ＋ 晶片押金 100 元（合計 900 元，賽後退回押金）
物資領取優惠：親自至「新北路跑運動博覽會」領取物資，每筆訂單可折抵 100 元；選擇宅配需自付 140 元運費
賽道重大變革：取消全馬 33～35 公里「麥當勞坡」，改走平緩金山台 2 線環金路
25 週年專屬企劃：2002 年 3 月 21 日出生者，可抽免費參賽名額（兩組各抽 25 名，共 50 名）
菁英選手免抽籤：2024 至 2026 年成績達標者（男 2 小時 35 分、女 3 小時 00 分以內），免登記抽籤且免收報名費（11/11～11/13 電洽田協）
新北市萬金石馬拉松即日起於官方網站開放報名登記，至 10 月 30 日中午 12 點截止。賽事採取「先登記、再抽籤」機制，預計 11 月 3 日上午公布抽籤結果。
在跑者最關心的報名費方面，馬拉松組為 1,500 元，挑戰馬組為 800 元，兩組中籤後均需另付晶片押金 100 元，於賽後繳回退還。此外，大會也祭出環保優惠，若選擇親自至「新北路跑運動博覽會」領取物資，每筆訂單可直接折抵報名費 100 元；若選擇宅配則需自付 140 元運費，提醒跑友務必把握登記時限。
🟡告別魔王麥當勞坡！改走平緩環金路更易破PB
本屆賽道迎來近年最受跑者熱議的調整：位於金山區磺清大橋一帶、約全馬第 33 至 35 公里的「麥當勞坡」正式移除。該路段過去短短 2 公里內連續面臨 3 個大陡坡加上強勁海風，是跑友口中的後半程體力殺手，如今改走較平緩的金山台 2 線環金路，宣告大魔王關卡走入歷史。
六度在萬金石封王的國內好手周庭印指出，少了麥當勞坡的高低起伏，跑者在後半程更容易維持穩定配速，過去習慣的策略勢必需要重調，但確實大幅增加了挑戰個人最佳成績（PB）的機會。
適逢賽事 25 週年，大會特別推出限定壽星企劃，凡是 2002 年 3 月 21 日出生者（比賽當天剛好滿 25 歲），即可參加專屬抽籤活動，馬拉松組與挑戰馬組各抽出 25 名，合計 50 名符合資格者享有免報名費優待。
此外，為保障國內優秀競技選手，凡於 2024 至 2026 年在中華民國田徑協會認可場次達標者（男子 2 小時 35 分以內、女子 3 小時 00 分以內），免參與抽籤且免收報名費，可於 11 月 11 日至 13 日逕洽田徑協會辦理報名。第 25 屆賽事也同步整合歷年賽衣線條重新打造主視覺，展現四分之一世紀的賽事里程碑。
資料來源：新北市政府、2027新北萬金石馬拉松官網