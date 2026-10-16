由裏那圭創作、晏童秀吉負責塗鴉設計的《Gachiakuta》，自今年8月5日刊出第173話後便暫停更新，9月官方證實漫畫持續休載，卻沒有公布恢復連載時間，讓不少讀者擔心作者近況。如今等待超過2個月，最新一期《週刊少年Magazine》下期預告終於傳出好消息，作品預計10月21日在第47號恢復連載，粉絲終於有望看到第174話。
《Gachiakuta》休載2個月！作者曾因網路霸凌退出X
《Gachiakuta》自2022年起於講談社《週刊少年Magazine》連載，故事描述少年「路德」遭到誣陷、被丟入充滿垃圾與怪物的深淵後，意外發現物品中蘊藏的力量，並加入「清道夫」組織，展開尋找真相的冒險。作品結合街頭塗鴉風格、獨特的世界觀及熱血戰鬥，受到不少漫畫迷喜愛。
不過，《Gachiakuta》自8月5日刊出第173話後，便遲遲沒有更新。官方期間曾以「作者取材」為由公告休載，卻未說明具體原因及恢復時間，讓不少粉絲持續關注作者近況。
值得注意的是，今年5月裏那圭與晏童秀吉因不堪網路霸凌、盜版等問題困擾，宣布退出社群平台 X，當時便引起讀者關心。不過，官方並未證實這些事件與後續漫畫休載有關。
《Gachiakuta》10月21日恢復連載！動畫第2季同步製作中
根據最新一期《週刊少年Magazine》下期預告，《Gachiakuta》預計於10月21日發售的第47號恢復連載，結束超過2個月的等待。除了漫畫即將回歸，《Gachiakuta》動畫版也已宣布製作第2季。
《Gachiakuta》動畫由 BONES FILM 操刀，以充滿張力的動作場面與鮮明的視覺風格呈現原作世界觀，讓更多觀眾認識這部作品。至於動畫第2季的正式播出日期，目前仍有待官方公布。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Gachiakuta》自2022年起於講談社《週刊少年Magazine》連載，故事描述少年「路德」遭到誣陷、被丟入充滿垃圾與怪物的深淵後，意外發現物品中蘊藏的力量，並加入「清道夫」組織，展開尋找真相的冒險。作品結合街頭塗鴉風格、獨特的世界觀及熱血戰鬥，受到不少漫畫迷喜愛。
不過，《Gachiakuta》自8月5日刊出第173話後，便遲遲沒有更新。官方期間曾以「作者取材」為由公告休載，卻未說明具體原因及恢復時間，讓不少粉絲持續關注作者近況。
值得注意的是，今年5月裏那圭與晏童秀吉因不堪網路霸凌、盜版等問題困擾，宣布退出社群平台 X，當時便引起讀者關心。不過，官方並未證實這些事件與後續漫畫休載有關。
根據最新一期《週刊少年Magazine》下期預告，《Gachiakuta》預計於10月21日發售的第47號恢復連載，結束超過2個月的等待。除了漫畫即將回歸，《Gachiakuta》動畫版也已宣布製作第2季。
《Gachiakuta》動畫由 BONES FILM 操刀，以充滿張力的動作場面與鮮明的視覺風格呈現原作世界觀，讓更多觀眾認識這部作品。至於動畫第2季的正式播出日期，目前仍有待官方公布。