日本新生代動漫《GACHIAKUTA》憑藉滿腔熱血與獨特黑暗世界觀爆紅，在「第10屆 Crunchyroll 動漫大賞」中一舉斬獲「最佳新作動畫系列」、「最佳角色設計」與「最佳背景美術」三項重量級大獎，顯現其在海內外超高人氣與美術實力。然而就在得獎名單揭曉的同日，作者裏那圭及其搭檔晏童秀吉，因不堪網路霸凌，大動作註銷並刪除了各自的 X（舊稱 Twitter）個人帳號。
《GACHIAKUTA》由曾製作《鋼之鍊金術師》、《我的英雄學院》的頂尖動畫公司「骨頭社」（BONES）操刀。故事設定在一個貧富差距極端的世界，主角「路特」原本住在「下界」的貧民窟兼垃圾場，在被冠上莫須有罪名後，遭人投入充滿未知危險的深淵「垃圾谷」。作品的核心概念圍繞著「萬物皆有靈」，角色們能透過與器物建立羈絆，將日常不起眼的物品化為強大武器。
漫畫以流暢與張力十足的戰鬥分鏡、富有設計感的街頭服飾，以及厚重深沉的世界觀，打破傳統王道少年漫畫的框架，高規格的製作水準不僅讓它在亞洲掀起討論，更成功打入對街頭文化著迷的歐美市場，催生了本次在動漫大賞橫掃大獎的佳績。然而，這場風光得獎的背後，卻戳破了社群生態最醜陋的一面。
天才新星裏那圭 大師大久保篤欽點的接班人
《GACHIAKUTA》原作者裏那圭，是近年日本漫畫界備受矚目的天才新星。她從小是經典動漫《噬魂者》的狂熱粉絲，長大後如願進入業界，並在知名漫畫家大久保篤連載《炎炎消防隊》期間擔任其得力助手，累積了深厚的作畫功底。
2022年，裏那圭推出首部長篇連載作品《GACHIAKUTA》，承襲師傅大久保篤獨具一格的誇張線條、硬核的末日世界觀，並大膽融入美式街頭塗鴉。強烈的視覺衝擊，讓大久保篤在 X 上公開激讚，認證裏那圭為自己的「正統接班人」，甚至直言「她可能已經超越了我」。
政治正確的獵巫行動 激進粉惡意改圖、霸凌
作品在歐美地區爆紅的同時，也吸引大批極端激進網民的特殊關注，他們以「政治正確」的顯微鏡來審視，擅自解讀《GACHIAKUTA》中的角色設定與劇情涵義，並多次公開扣帽子，批評裏那圭是「種族主義者」。
甚至有網民惡意修改作者的發文截圖，偽造「作者親自證實劇中角色『塔姆吉』是跨性別者」的假新聞，試圖以此綁架創作者的意識形態。
此外，「盜版使用者」更成了壓垮駱駝的最後一根稻草，大量觀看盜版漫畫，卻反過來在社群上對創作者進行人身攻擊。裏那圭與晏童秀吉過去經常在線上與這些極端網民正面交鋒，因此累積了龐大的精神壓力。
「X 的混亂已阻礙創作」 拒絕精神內耗毅然告別
在迎來歷史性得獎榮耀的當天，兩位創作者不堪長期遭受網路霸凌與惡意造謠，在精神已達臨界點之際，裏那圭發布關閉帳號前的最後一條公告「好了，X 上的混亂正在不斷升級，而且我決定不再讓它阻礙我的創作工作，因此在此向 X 告別！我們在其他地方再見吧。」
隨後，裏那圭與晏童秀吉的帳號雙雙顯示為「此帳號不存在」，證實已徹底註銷。這起「白天剛得大獎、晚上被逼退網」的諷刺事件，在海內外的社群平台上引發極大反響。理性讀者們紛紛痛批近年日益嚴重的毒性網路霸凌文化。
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漫畫以流暢與張力十足的戰鬥分鏡、富有設計感的街頭服飾，以及厚重深沉的世界觀，打破傳統王道少年漫畫的框架，高規格的製作水準不僅讓它在亞洲掀起討論，更成功打入對街頭文化著迷的歐美市場，催生了本次在動漫大賞橫掃大獎的佳績。然而，這場風光得獎的背後，卻戳破了社群生態最醜陋的一面。
《GACHIAKUTA》原作者裏那圭，是近年日本漫畫界備受矚目的天才新星。她從小是經典動漫《噬魂者》的狂熱粉絲，長大後如願進入業界，並在知名漫畫家大久保篤連載《炎炎消防隊》期間擔任其得力助手，累積了深厚的作畫功底。
2022年，裏那圭推出首部長篇連載作品《GACHIAKUTA》，承襲師傅大久保篤獨具一格的誇張線條、硬核的末日世界觀，並大膽融入美式街頭塗鴉。強烈的視覺衝擊，讓大久保篤在 X 上公開激讚，認證裏那圭為自己的「正統接班人」，甚至直言「她可能已經超越了我」。
政治正確的獵巫行動 激進粉惡意改圖、霸凌
作品在歐美地區爆紅的同時，也吸引大批極端激進網民的特殊關注，他們以「政治正確」的顯微鏡來審視，擅自解讀《GACHIAKUTA》中的角色設定與劇情涵義，並多次公開扣帽子，批評裏那圭是「種族主義者」。
甚至有網民惡意修改作者的發文截圖，偽造「作者親自證實劇中角色『塔姆吉』是跨性別者」的假新聞，試圖以此綁架創作者的意識形態。
此外，「盜版使用者」更成了壓垮駱駝的最後一根稻草，大量觀看盜版漫畫，卻反過來在社群上對創作者進行人身攻擊。裏那圭與晏童秀吉過去經常在線上與這些極端網民正面交鋒，因此累積了龐大的精神壓力。
在迎來歷史性得獎榮耀的當天，兩位創作者不堪長期遭受網路霸凌與惡意造謠，在精神已達臨界點之際，裏那圭發布關閉帳號前的最後一條公告「好了，X 上的混亂正在不斷升級，而且我決定不再讓它阻礙我的創作工作，因此在此向 X 告別！我們在其他地方再見吧。」
隨後，裏那圭與晏童秀吉的帳號雙雙顯示為「此帳號不存在」，證實已徹底註銷。這起「白天剛得大獎、晚上被逼退網」的諷刺事件，在海內外的社群平台上引發極大反響。理性讀者們紛紛痛批近年日益嚴重的毒性網路霸凌文化。