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一名30歲女性上班族，近來經常在白天感到精神不濟、全身無力，原本以為只是工作忙碌、太過疲累，休息一下就會好，因此一直沒有特別在意。沒想到日前在家中失去意識、全身無力，家人發現後緊急將她送往高醫岡山醫院急診。由於病人過去並沒有糖尿病，也沒有服用降血糖藥物，卻出現不明原因的「低血糖」，引起醫療團隊警覺。經進一步抽血及影像檢查後，發現胰臟長有神經內分泌腫瘤，臨床診斷為「胰島素瘤（insulinoma）」。高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣醫師表示，胰島素瘤是一種會分泌過多胰島素的胰臟神經內分泌腫瘤。當胰島素持續分泌，會使血糖異常下降，尤其在空腹、兩餐之間或長時間未進食時，症狀可能更加明顯。「很多患者一開始並不知道自己是低血糖。」吳柏宣醫師指出，症狀可能只是疲倦、精神不濟、注意力不集中，也可能出現冒冷汗、手抖、心悸、飢餓或全身無力。對工作忙碌的年輕人而言，很容易以為只是熬夜、壓力大或工作太累，而忽略身體發出的警訊。當血糖進一步下降，大腦缺乏足夠葡萄糖供應時，則可能出現反應遲鈍、行為異常、意識混亂，嚴重甚至可能昏倒、抽搐或失去意識。在確認腫瘤位置及完整評估後，醫療團隊決定以達文西機器人輔助手術進行治療。吳柏宣醫師指出，患者手術過程順利，術後恢復良好，血糖也恢復正常。追蹤至今，原本反覆出現的精神不濟、全身無力及低血糖症狀均未再發生，也順利恢復正常工作與生活。吳柏宣醫師提醒，疲倦、精神不濟在上班族中相當常見，多數確實與睡眠、壓力及生活型態有關，但如果症狀反覆發生，尤其伴隨冒冷汗、手抖、心悸、飢餓、意識改變，甚至曾經昏倒，就不應只用「最近太累」來解釋。特別值得注意的是，如果不舒服常發生在空腹或長時間沒有進食時，而且「吃點東西、喝含糖飲料後就明顯好轉」，更應考慮是否可能與低血糖有關。「對沒有糖尿病、沒有使用降血糖藥物的人而言，反覆發生低血糖本身就是一個需要進一步找原因的警訊。」吳柏宣醫師表示，雖然胰島素瘤並不常見，但只要能及早發現、正確診斷並精準定位，透過適當的手術治療，便有機會從根本解決反覆低血糖的問題。提醒民眾，身體一些看似平常的小症狀，如果反覆出現或越來越嚴重，仍值得多一分警覺。精神不濟可能只是累，但也可能是身體正在發出的求救訊號，及早就醫、找出真正原因，才能避免嚴重低血糖造成昏倒、跌倒甚至意外傷害。