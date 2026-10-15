10月24日（六）12:00～16:00中國信託財管鼎鑽卡友優先購＋10月25日（日）10:00～16:00中國信託全卡友優先購

10月26日（一）12:00起～10月28日（三）12:00讓台灣大哥大專屬序號優先購

再來才是Ticket Plus遠大售票系統抽選

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一：中國信託卡友優先購

二：台灣大哥大專屬序號優先購

三：遠大售票登記抽選

日本樂壇全方位創作鬼才，今（15）日正式官宣，《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》確定12月26日（六）、27日（日）連唱2天，票價分為5980元、5680元、4880元、4480元、3880元、2800元、2480元、1800元、身心障礙優惠席2840元、2240元，售票方式分成3種，包含：，登記時間為2026年10月29日（四）13:00～2026年10月31日（六）13:00，中選結果2026年11月2日（一）12:00公布。更多最新活動相關消息，敬請持續關注大鴻藝術BIG ART及超級圓頂SUPER DOME官方Facebook及Instagram專頁。活動時間：2026年12月26日（六）18:00開演2026年12月27日（日）18:00開演活動地點：台北大巨蛋活動票價：5980元、5680元、4880元、4480元3880元、2800元、2480元、1800元身心障礙優惠席2840元、2240元售票日期（分成3階段販售）：中國信託財管鼎鑽卡優先購：2026年10月24日（六）12:00～16:00中國信託全卡友優先購：2026年10月25日（日）10:00～16:00⚠️各詳細活動資訊請以售票頁面為主台灣大哥大專屬序號優先購：2026年10月26日（一）12:00起～10月28日（三）12:00止⚠️各詳細活動資訊及序號領取方式請見台灣大哥大官網、MyVideo官網、GeForce NOW官網、隨帳收網站、大哥付你分期網站登記時間：2026年10月29日（四）13:00～2026年10月31日（六）13:00結果公布：2026年11月2日（一）12:00起，陸續發送EMAIL及簡訊通知結帳期間：2026年11月2日（一）確認中選後～2026年11月3日（二）13:00止售票系統：Ticket Plus遠大售票系統售票頁面：登記抽選：米津玄師高中時期就曾組過樂團，20歲時被診斷出具有高功能自閉症，但這不影響他的創意與實力，2009年以「Hachi」為名，在網路發表使用VOCALOID（虛擬歌聲合成軟體）製作的歌曲，搭配親手繪製的動畫迅速走紅，多首作品累積破億點閱。2012年，他正式以本名「米津玄師」推出首張專輯《diorama》，從作詞、作曲、編曲、演唱、演奏、混音，到MV動畫及專輯封面設計，全由自己一手包辦，專輯更拿下日本Oricon公信榜週榜第6名，並入選第5屆CD店大獎，展現驚人的創作實力。他不僅是歌手，同時也是插畫家、影像創作者，代表作包括〈Lemon〉、〈LOSER〉、〈灰色與青〉、〈打上花火〉、〈紅辣椒〉、〈orion〉及〈Peace Sign〉等，其中〈Lemon〉更成為日本樂壇的經典歌曲，吸引各國藝人爭相翻唱。他也曾為宮崎駿執導的動畫電影《蒼鷺與少年》創作並演唱主題曲〈地球儀〉，2025年再為動畫電影《鏈鋸人蕾潔篇》打造主題曲〈IRIS OUT〉，歌曲推出後迅速爆紅，不僅長時間霸占日本各大音樂排行榜，洗腦旋律更席捲社群平台，成為近年傳唱度極高的動漫歌曲之一。2025年，米津玄師展開出道以來規模最大的世界巡演，除了在日本舉辦16場演出，也前往海外7座城市開唱10場，其中台北站於2025年3月15日、16日登上台北小巨蛋，當時2.2萬張票被搶購一空；沒想到事隔1年多，米津玄師來台演出的場地大升級，確定12月站上台北大巨蛋開唱。