我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米津玄師新巡演《2026 TOUR / GHOST》目前已公開14個演出場次。（圖／kenshiyonezu.jp/tour/2026）

▲Mr.Children宣布12月26日、12月27日在台北小巨蛋開唱。（圖／雅慕斯娛樂）

日本創作歌手米津玄師傳出將於今年12月首度登上台北大巨蛋！去年（2025）3月才在台北小巨蛋連唱2天、吸引2萬2000名歌迷朝聖的他，相隔1年多有望再度來台，根據《鏡報》今（13）日獨家報導，他今年登台場地直接升級，預計將在12月帶著《2026 TOUR / GHOST》巡演唱進大巨蛋，不過確切日期及售票資訊尚未公布，消息已讓台灣歌迷相當興奮，卻也有人開始擔心，萬一撞上Mr.Children年底12/26、12/27的小巨蛋演唱會，恐怕得面臨兩大日本歌手只能選一場的難題。米津玄師將於11月6日起在日本展開《2026 TOUR / GHOST》巡演，根據目前公開的場次，預計走訪6座城市、舉辦14場演出，如今傳出12月將追加台北大巨蛋場次，若消息屬實，這不僅是他首度挑戰台灣最大室內演唱會場館，演出時間還可能比預計明年1月重返大巨蛋的蔡依林更早。不過目前一切仍停留在消息階段，主辦單位尚未正式宣布，實際演出日期、場次及售票方式都還有待確認。米津玄師去年3月15日、16日才帶著《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》重返台灣，當時是他睽違6年再度來台開唱，2場共2萬2000張門票全數售罄，足見他在台灣的超高人氣。演唱會上還有歌迷忍不住大喊「好愛你」，讓向來靦腆的米津玄師更當場害羞回應：「謝謝！我也是喔！」如今相隔1年多傳出有望再訪台灣，而且直接從小巨蛋升級大巨蛋，對上次沒搶到票的歌迷來說，又多了一次親眼見到偶像的機會。歌迷除了期待米津玄師來台，也開始擔心12月的演唱會行程可能撞期，因為日本國民樂團Mr.Children已經確定將於12月26日、27日在台北小巨蛋開唱，這也是他們繼2019年後，睽違7年再度來台舉辦專場演唱會。Mr.Children這次將帶著《Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”》來台，台北更是整趟巡演的最終站，2場共2萬張門票採實名登記抽選，票價一共有7000元（BOX SEAT）、6880元、6380元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元，10月17日中午12點開放登記，至20日中午12點截止。團員也特別向台灣歌迷喊話：「至今仍清楚記得7年前台北小巨蛋的熱烈氣氛。非常期待再次與大家見面！」