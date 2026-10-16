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美國饒舌巨星「吹牛老爹」入獄後風波不斷，先前才傳出他在監獄中擁有許多特權，不只有人幫煮飯，還有按摩小弟等；近日又傳出他與牙買加知名毒梟「杜杜斯」打起來，不過被單方面壓制，還被打爆頭，緊急搭乘救護車送去醫院治療。根據《TMZ》報導，吹牛老爹在監獄放風時間時，跟杜杜斯狹路相逢，兩人瞬間大打出手，雖然吹牛老爹是監獄裡最有名的演藝圈明星，不過杜杜斯可是牙買加黑幫大佬，2012年起在美國服刑，刑期為23年。因此吹牛老爹面對杜杜斯可以說是完全沒有招架之力，被單方面壓著打得他，在混戰中遭到重擊爆頭，甚至傷勢嚴重到監獄人員無法處理，因此急忙被送到監獄外醫院治療。這場衝突起因為，吹牛老爹被報導在監獄中有特殊待遇，包括付錢叫其他受刑人幫他煮飯、打掃及洗衣服，還偷渡手機、酒等違禁品，消息曝光後，獄方直接開始大清肅，不只沒收許多違禁品，手機也被收走，其中也包括杜杜斯的，因此惹得整個監獄的人都超不爽。吹牛老爹因「運送他人從事賣淫」罪名服刑，刑期為50個月；另外尚有敲詐勒索共謀及性販運等罪名正在審理中，從美國樂壇的嘻哈大王，到現在的階下囚，令許多歌迷感到唏噓。