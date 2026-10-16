我是廣告 請繼續往下閱讀

龔明鑫：協助攸關台積電、鴻海供應鏈的中小企業落地

台灣海外科學園區不僅一座 美國企業及當地勞工也可進駐

馬斯克晶片自立門戶 龔明鑫：歡迎用台灣半導體供應鏈

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）近年如火如荼在全球各界籌備科學園區，包含波蘭、墨西哥及美國都有計畫。經濟部長龔明鑫12日接受外媒《彭博》專訪搶先TEEMA、台積電曝光，台灣政府規劃在德州興建首座科學園區，預算規模費用最高達40億美元，協助台積電、鴻海供應鏈順利落地，並預告美國不只開闢一座。TEEMA理事長劉揚偉早在約1年前，龔明鑫上任就拋出「海外科學園區」構想，龔明鑫針對海外科學選址、相關經費，如德州、墨西哥、印度等地開闢園區傳聞及相關預算，均表示會尊重TEEMA，由對方對外說明。然而，他在接受外媒《彭博》訪問時說，證實台灣政府正與TEEMA攜手開闢海外科學園區，每座科學園區預計花費20億美元（約新台幣650億元）至40億美元（約新台幣1300億元）。龔明鑫表示，率先會推動的是位於德州的40億美元園區，將會是作為協助輝達（NVIDIA）及其他AI硬體廠商供應鏈的基地，強調，即便台積電跟鴻海有能力針對赴美投資籌資，但這並非中小型供應鏈所面臨情況，因此這項措施協助攸關台積電、鴻海供應鏈的中小企業在美國落地，間接證實台積電進駐德州的可能性。台積電董事長魏哲家昨（15）日於法說會表示，台積電近期已將美國擴產評估範圍擴大至亞利桑那州以外，表示已派團隊赴德州評估設廠，並與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）投資的Terafab洽談產能合作，正評估是否能運用其產能。對此，龔明鑫昨日回應，所有公司對外比較大型的投資都會進入經濟部投審會，強調個別公司狀況應該由公司來說明比較恰當，「我想魏哲家董事長已經做了說明，（經濟部）就不用再說明了。」但他在接受外媒專訪時仍預告，除了在德州開闢科學園區，政府還有規劃在各地開枝散葉，規劃更多場址，強調「美國土地上將不會只有一座」，要在當地建立長期、穩定的供應鏈，強調園區不僅有台灣企業，也要有美國企業及當地勞工。他強調，AI旺盛需求對於製造業回歸美國是一大機會，但他也體認，企業也面臨產能問題，同時加強國內及海外生產，台積電赴美將是龐大承諾，但同時也會在國內大量擴廠，因此台灣政府不擔心台積到海外開疆擴土。對於馬斯克提到要在晶片製造方面自立門戶，與台積電對抗，龔明鑫則回應，歡迎使用從台灣所帶來的全新半導體供應鏈，但不認為我們會向他轉移相關技術。