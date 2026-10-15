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晶圓代工龍頭台積電（2330）傳出評估赴美德州擴產，市場更盛傳可能與馬斯克旗下Terafab計畫合作。台積電董事長兼總裁魏哲家今（15）日於第三季法說會證實，公司確實正積極評估在現有據點之外擴充產能，德州是選項之一，雙方也曾就相關計畫進行接觸與討論。不過，魏哲家強調，無論未來採取何種合作模式，核心原則都是晶圓廠必須由台積電親自營運。市場近期傳出台積電可能協助Terafab在德州建置晶圓廠。韓國科技分析師Jukan也指出，台積電赴德州擴廠的傳聞可能與Terafab有關，外界並關注Terafab與英特爾（Intel）的合作進展。彭博報導，台積電正評估在德州興建多座晶圓廠，單座廠房投資金額約200億美元，但整體計畫仍處於早期評估階段。相關新投資也與台積電先前承諾在亞利桑那州投入的2650億美元分開計算。針對美國擴產計畫，魏哲家表示，由於多數大型客戶集中在美國，客戶對增加當地產能有強烈需求，加上美國政府提供高度協助，使美國成為台積電積極擴張的重要區域。為尋找既有廠區以外的擴產機會，台積電已派遣團隊前往德州進行評估。至於外界關注是否與馬斯克旗下Terafab合作，魏哲家透露，雙方確實曾針對相關晶圓廠建置計畫進行接觸與討論，也在評估台積電是否能進一步利用相關產能。不過，目前相關計畫仍在評估階段，德州是否成為台積電下一個擴產據點，以及最終合作架構如何，仍有待後續進一步確認。對於外界關注台積電是否可能採取類似日本熊本晶圓廠（JASM）的合作模式，或參與包括美國國防高等研究計畫署（DARPA）相關專案，魏哲家表示，相關討論仍在進行中。魏哲家強調，無論最終採取何種合作架構或推進方式，台積電的核心原則不變，也就是晶圓廠必須由台積電負責營運。這也意味著，即使未來與外部企業合作，台積電仍將堅持對晶圓廠營運的主導權。此外，針對法人詢問部分客戶是否可能將取得的晶圓產能配額轉售至次級市場，魏哲家表示，台積電的原則是不允許客戶轉租（sublet）或拍賣產能，避免產能配置偏離原有安排。不過，魏哲家也指出，在特定情況下，客戶可以透過光罩授權協議（mask licensing agreement）進行合作，但他強調，這並不是台積電的常見做法。