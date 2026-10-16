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▲座落南雅東路的千坪指標案「新潤世界城」，與遠雄合雅隔街對決，實登最高達83.69萬元。（圖／記者徐銘穗攝,2026.10.16）

▲內政部最新實價登錄顯示，板橋捷運府中站旁新案「府中興」最高成交單價衝上106萬元。（圖／翻攝自內政部實價登錄）

▲新北破120萬高價宅不再由新板特區獨佔，外溢效應帶動板橋舊市區等新案創天價。（表／住商機構提供）

▲「遠雄合雅」規劃千坪四季合院，建築外觀主打質感設計，精準鎖定追求生活品質的在地換屋族群。（圖／記者徐銘穗攝,2026.10.16）

新北房價天花板持續外溢，板橋府中更站上「百萬俱樂部」！隨著捷運府中站旁新案衝上 106 萬元，南雅夜市千坪大案「遠雄合雅」開價每坪 80 至 95 萬元，實登最高站上 84.37 萬元，與對街「新潤世界城」形成雙強對決。面對板橋房價天價頻傳，專家分析外溢效應之餘，更示警房貸緊縮切忌盲目追高。板橋核心生活圈機能成熟，自住換屋動能強勁。遠雄建設於距離捷運府中站約 700 公尺、鄰近南雅夜市精華地，推出逾 1300 坪「四季合院」大案「遠雄合雅」。全案規劃 2 至 4 房，導入防疫電梯、防霾紗窗等高規建材，開賣至今銷況穩定突破百戶，展現在地買盤對該案的高度認同。觀察周邊房價，捷運府中站旁新案「府中興」實登最高衝上 106 萬元、均價 98.2 萬元，推升比價效應。而南雅夜市旁兩大千坪案熱度驟升：「遠雄合雅」開價每坪 80 至 95 萬元，實登揭露 93 筆，均價 76.68 萬、最高 84.37 萬元；對街「新潤世界城」揭露 281 筆，均價 71.91 萬、最高 83.69 萬元，雙雙以 7、8 字頭成為吸納換屋客熱區。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，新板特區土地稀缺，推案沿捷運向外擴張，帶動亞東醫院、板橋舊市區等新案甚至飆破 120 萬元大關。但他提醒，「天價不等於均價」，個案高價多受樓層景觀與建商品牌影響；當前房貸環境緊縮、信用管制嚴格，購屋族切忌單看天價就盲目追高，仍應回歸周邊行情並審慎評估自身資金實力。基地位置：新北市板橋區南雅東路（南雅夜市旁）基地面積：約 1,314 坪投資興建：遠雄建設樓層規劃：地上 24 層、地下 6 層（共 2 棟）坪數格局：24 至 66 坪（2 至 4 房）總 戶 數：323 戶（310 戶住家、13 戶店面）開價行情：每坪 80 至 95 萬元預計完工：2029 年第四季