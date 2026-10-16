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央行 9 月 17 日鬆綁信用管制滿月，買房的人真的回來了嗎？遠雄房地產總經理、台北市代銷公會理事長張麗蓉今（16）在板橋府中建案「遠雄合雅」公開記者會上表示，案場呈現「來客持平、複來訪增加」的回溫趨勢，自住客明顯感受政策善意。看好市場逐步走出觀望，遠雄拍板 2027 年推案藍圖，全台將推 5 大指標案、總銷衝上 914 億元，其中更「重壓桃園」吃下過半案量，預估明年房市將優於今年。央行第三季理監事會維持利率 2% 不變，並將第二戶房貸成數由 6 成放寬至 7 成、刪除購地貸款動工限期。政策上路滿月，市場觀望氣氛逐漸化解。張麗蓉指出，目前案場整體來客量維持平盤，但具備實質買意的，多針對貸款額度差額回頭深入洽談；以板橋「遠雄合雅」為例，成交高達 9 成 5 為剛性自住客，這群買盤深刻感受政策友善，帶動房市平穩回溫。看好剛性需求支撐，遠雄建設拍板 2027 年推案藍圖，預計於全台推出 5 大指標案，總銷規模高達 914 億元。其中，桃園將成為明年重兵布局的核心區域，包含首季總銷近百億元的中壢體育園區案，以及備受市場矚目的龜山 A7 重劃區約 400 億元磅礡大案；此外，第三季將推新北泰山近 90 億元廠辦案，第四季則規劃布局高雄與台南市場。回顧今年整體營運表現，張麗蓉透露遠雄房地產早在 2026 年 7 月，就已提前達標 2025 全年的總體業績，銷售動能充沛。針對未來市場走向，在國內 GDP 暢旺、經濟基本面穩固的支撐下，預估 2027 年房市整體表現會比 2026 年更好；不過考量市場復甦的升溫步調，遠雄團隊對於後市依然維持「穩健保守」的基調審慎應對。