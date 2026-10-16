【《孤獨搖滾！》動畫展】將於11月13日至12月13日在香港九龍啟德雙子匯登場，本次完整移植日本原展覽企劃，規劃「小孤獨的衣櫥」、「STARRY展演廳」、「渴望被肯定的怪物」等9大特色展區，重現後藤一里的房間、團結 Band 演出舞台等經典場景。預售票將於10月23日開賣，最低98港幣，約新台幣405元，台北展曾推出的「主視覺壓克力色紙」特典也會在香港再次登場。
《孤獨搖滾！》香港展11月登場 9大展區重現小孤獨世界
《孤獨搖滾！》改編自濱路晶創作的同名漫畫，故事描述極度怕生、卻夢想組成樂團的少女後藤一里，因緣際會加入「團結Band」，與伊地知虹夏、山田涼、喜多郁代一起踏上音樂之路。動畫播出後受到不少粉絲喜愛，後藤一里各種社恐反應與誇張幻想，也成為作品最具代表性的特色之一。
這次香港站共規劃9大特色展區，其中「小孤獨的衣櫥」完整重現後藤一里獨自練習吉他的空間，從貼滿海報的牆面、練習用樂器設備，到動畫中相當具代表性的棉被都能看到；「STARRY展演廳」則還原團結 Band 演出的 Live House，舞台配置、燈光及音響設備皆參考動畫設定打造，讓粉絲彷彿直接走進作品世界。
另一大亮點則是充滿迷因感的「渴望被肯定的怪物」展區，將後藤一里腦中天馬行空的幻想透過立體影音與互動裝置實體化，現場還設有「按讚計數器」，邀請粉絲一起替小孤獨應援。展區尾聲另有動畫多媒體專區，以及聲優、製作團隊親筆簽名展示，現場也會販售由日本空運到香港的限量周邊。
10/23預售票開賣！98港幣約405元 台北人氣特典再登場
香港站預售票將於10月23日至11月12日透過 Klook、Trip.com 及香港01開賣，預售單人票為98港幣，約新台幣405元；附贈「主視覺壓克力色紙」的預售特典票則為138港幣，約新台幣570元。
展覽正式開幕後，單人票價格為108港幣，約新台幣446元；特典票158港幣，約新台幣653元；另有88港幣的優惠票，約新台幣364元。實際換算金額仍會依匯率浮動。
此外，展覽現場也會推出4款角色專屬實體紀念票，分別以後藤一里、伊地知虹夏、山田涼及喜多郁代為主題，粉絲可依照自己喜歡的角色選擇收藏。先前台北展出時受到不少粉絲歡迎的「主視覺壓克力色紙」也確定再次推出。
🟡 【《孤獨搖滾！》動畫展 香港站】資訊
📌日期：2026年11月13日至12月13日
📌地點：香港九龍啟德雙子匯1期9樓
📌預售日期：10月23日至11月12日
📌售票平台：Klook、Trip.com、香港01
📌主辦單位：曼迪傳播
📌營業時間：依百貨公告為準
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《孤獨搖滾！》改編自濱路晶創作的同名漫畫，故事描述極度怕生、卻夢想組成樂團的少女後藤一里，因緣際會加入「團結Band」，與伊地知虹夏、山田涼、喜多郁代一起踏上音樂之路。動畫播出後受到不少粉絲喜愛，後藤一里各種社恐反應與誇張幻想，也成為作品最具代表性的特色之一。
這次香港站共規劃9大特色展區，其中「小孤獨的衣櫥」完整重現後藤一里獨自練習吉他的空間，從貼滿海報的牆面、練習用樂器設備，到動畫中相當具代表性的棉被都能看到；「STARRY展演廳」則還原團結 Band 演出的 Live House，舞台配置、燈光及音響設備皆參考動畫設定打造，讓粉絲彷彿直接走進作品世界。
香港站預售票將於10月23日至11月12日透過 Klook、Trip.com 及香港01開賣，預售單人票為98港幣，約新台幣405元；附贈「主視覺壓克力色紙」的預售特典票則為138港幣，約新台幣570元。
展覽正式開幕後，單人票價格為108港幣，約新台幣446元；特典票158港幣，約新台幣653元；另有88港幣的優惠票，約新台幣364元。實際換算金額仍會依匯率浮動。
此外，展覽現場也會推出4款角色專屬實體紀念票，分別以後藤一里、伊地知虹夏、山田涼及喜多郁代為主題，粉絲可依照自己喜歡的角色選擇收藏。先前台北展出時受到不少粉絲歡迎的「主視覺壓克力色紙」也確定再次推出。
📌日期：2026年11月13日至12月13日
📌地點：香港九龍啟德雙子匯1期9樓
📌預售日期：10月23日至11月12日
📌售票平台：Klook、Trip.com、香港01
📌主辦單位：曼迪傳播
📌營業時間：依百貨公告為準