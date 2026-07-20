《孤獨搖滾！》粉絲暑假有新景點可以朝聖了！《孤獨搖滾！》動畫展今（20）日在台中中友百貨開幕，展期一路至8月23日。現場以動畫世界觀打造九大特色展區，實景還原小孤獨的衣櫥、STARRY展演廳及「渴望被肯定的怪物」，還有多媒體影音空間與製作團隊簽名展示，帶領粉絲走進團結Band的搖滾世界。
小孤獨衣櫥搬到台中 STARRY舞台神還原
《孤獨搖滾！》動畫展繼台北站後，首度前進中台灣。展覽從入口便以全新插畫搭配歌曲〈青春情結〉迎接觀眾，接著還原小孤獨躲在衣櫥創作音樂的經典空間，從牆面海報、樂器設備到熟悉的棉被，都依照動畫場景呈現，展區也展示完熟芒果紙箱、話題骰子及小孤獨歌詞筆記本等動畫道具。
其中最受矚目的「STARRY展演廳」，從舞台、燈光到音響配置重現作品中的Live House，讓粉絲彷彿親自來到團結Band的演出現場。動畫中的「渴望被肯定的怪物」也以大型裝置現身，展區搭配互動影音及按讚計數器，重現小孤獨渴望獲得關注的腦內幻想。
現場還設置多媒體影音室，透過動畫精選影像、音樂與聲光效果，帶領觀眾再次回顧團結Band的成長與演出歷程。開展期間，觀眾憑票入場還可獲得全新「冷燙收藏卡」，共有6款隨機贈送，數量有限，送完為止。
珍珠奶茶、芒果冰入鏡 台灣限定周邊現貨開賣
本次台中展周邊商品全面提供現貨販售，粉絲可在現場直接購買，不需等待後續出貨。商品包括從日本引進的角色製冰盒、骰子遊戲組、野餐墊、收納袋、「渴望被肯定的怪物」娃衣，以及Uni-ball One原子筆等展覽限定精品。
台灣限定商品則將珍珠奶茶、芒果冰等在地美食融入角色圖像，讓後藤一里、伊地知虹夏、山田涼及喜多郁代展現不同於動畫中的可愛模樣，推出硬殼收納盒、角色絨毛玩偶、軋型抱枕、胸章組等周邊。
現場另有主視覺搖搖壓克力立牌、B2海報組、壓克力萬年曆、造型磁鐵及光柵胸章，並設置角色收藏卡機，收錄小孤獨多款經典顏藝。活動期間消費達指定金額，可獲得展覽限定直式或橫式紙袋。
孤獨瑪德蓮、冷泡茶登場 附角色收藏卡
除了展覽及周邊商店，場外也規劃限定輕食區，推出「孤獨瑪德蓮點心組」、「搖滾迷你蘇打餅乾組」及多款風味冷泡茶。冷泡茶將附贈專屬角色收藏卡，點心組則收錄炫光收藏卡，讓粉絲在觀展之餘，也能透過餐點及特典收藏延續《孤獨搖滾！》的展覽體驗。
本次展覽採線上預約入場制，一般單人票售價380元，附壓克力色紙的特典票為580元；另有學生及幼童適用的350元優惠票，以及190元愛心票。每張票券限單次入場，展覽也非全區開放拍照，參觀時須依照現場標示及工作人員指示。
🟡《孤獨搖滾！》動畫展台中場資訊
📌日期：2026年7月20日至8月23日
📌時間：11：00～21：30，以中友百貨營業時間為準
📌地點：台中中友百貨B、C棟13樓大廳（台中市北區三民路三段161號）
📌一般票價：單人票380元、特典票580元、優惠票350元、愛心票190元
📌入場方式：採線上預約入場制
📌主辦單位：曼迪傳播
我是廣告 請繼續往下閱讀
《孤獨搖滾！》動畫展繼台北站後，首度前進中台灣。展覽從入口便以全新插畫搭配歌曲〈青春情結〉迎接觀眾，接著還原小孤獨躲在衣櫥創作音樂的經典空間，從牆面海報、樂器設備到熟悉的棉被，都依照動畫場景呈現，展區也展示完熟芒果紙箱、話題骰子及小孤獨歌詞筆記本等動畫道具。
其中最受矚目的「STARRY展演廳」，從舞台、燈光到音響配置重現作品中的Live House，讓粉絲彷彿親自來到團結Band的演出現場。動畫中的「渴望被肯定的怪物」也以大型裝置現身，展區搭配互動影音及按讚計數器，重現小孤獨渴望獲得關注的腦內幻想。
現場還設置多媒體影音室，透過動畫精選影像、音樂與聲光效果，帶領觀眾再次回顧團結Band的成長與演出歷程。開展期間，觀眾憑票入場還可獲得全新「冷燙收藏卡」，共有6款隨機贈送，數量有限，送完為止。
本次台中展周邊商品全面提供現貨販售，粉絲可在現場直接購買，不需等待後續出貨。商品包括從日本引進的角色製冰盒、骰子遊戲組、野餐墊、收納袋、「渴望被肯定的怪物」娃衣，以及Uni-ball One原子筆等展覽限定精品。
台灣限定商品則將珍珠奶茶、芒果冰等在地美食融入角色圖像，讓後藤一里、伊地知虹夏、山田涼及喜多郁代展現不同於動畫中的可愛模樣，推出硬殼收納盒、角色絨毛玩偶、軋型抱枕、胸章組等周邊。
除了展覽及周邊商店，場外也規劃限定輕食區，推出「孤獨瑪德蓮點心組」、「搖滾迷你蘇打餅乾組」及多款風味冷泡茶。冷泡茶將附贈專屬角色收藏卡，點心組則收錄炫光收藏卡，讓粉絲在觀展之餘，也能透過餐點及特典收藏延續《孤獨搖滾！》的展覽體驗。
本次展覽採線上預約入場制，一般單人票售價380元，附壓克力色紙的特典票為580元；另有學生及幼童適用的350元優惠票，以及190元愛心票。每張票券限單次入場，展覽也非全區開放拍照，參觀時須依照現場標示及工作人員指示。
📌日期：2026年7月20日至8月23日
📌時間：11：00～21：30，以中友百貨營業時間為準
📌地點：台中中友百貨B、C棟13樓大廳（台中市北區三民路三段161號）
📌一般票價：單人票380元、特典票580元、優惠票350元、愛心票190元
📌入場方式：採線上預約入場制
📌主辦單位：曼迪傳播