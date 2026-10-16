日本兩大魔法題材人氣作品《魔法少女小圓》與《魔法使之夜》跨界合作內容揭曉，繼近日官方釋出神祕預告，讓粉絲猜測究竟會推出什麼企劃後，晚間公開全新聯名視覺圖與宣傳影片，讓鹿目圓、蒼崎青子兩大女主角夢幻同框。這次合作將配合兩部劇場版動畫推出，除了聲優特別留言，還有聯合觀影活動、日本新宿大型廣告及限定傳單發放等企劃。
《魔法少女小圓》攜手《魔法使之夜》！聯名視覺圖公開
《魔法少女小圓》與《魔法使之夜》官方於10月14日同步宣布特別合作企劃，這次聯名主要是為了替劇場版《魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯之迴天〉》及劇場版動畫《魔法使之夜》進行宣傳，官方特別製作聯名視覺圖與宣傳影片，讓原本身處不同世界觀的角色，透過這次企劃產生連結。
根據官方公布資訊，這次聯名活動包含聲優特別留言、兩部作品的鑑賞活動，以及日本東京新宿 Wald 9 戲院的大型廣告展示，現場也將發放特製 B5 尺寸傳單。
《魔法使之夜》11月20日上映！兩部魔法作品世界觀差很大
《魔法使之夜》出自《Fate》系列所屬的 TYPE-MOON，由奈須蘑菇執筆，故事以1980年代日本為背景，描寫年輕魔法使蒼崎青子、魔女久遠寺有珠，以及少年靜希草十郎之間的奇妙共同生活。作品最早於2012年推出PC視覺小說遊戲，後續由曾製作《鬼滅之刃》動畫的 ufotable 改編為劇場版，預計11月20日在日本上映。
《魔法少女小圓》則是2011年推出的原創電視動畫，由新房昭之執導、虛淵玄負責劇本，故事圍繞鹿目圓與神祕生物丘比展開，表面上是少女實現願望、獲得魔法力量的故事，背後卻隱藏殘酷真相。這次聯名的《瓦爾普吉斯之迴天》為系列全新劇場版作品。
官方目前已公開聯名宣傳影片，相關活動詳情也將陸續透過官方管道公布，至於台灣是否有機會推出相關合作活動，仍有待後續消息。
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《魔法少女小圓》與《魔法使之夜》官方於10月14日同步宣布特別合作企劃，這次聯名主要是為了替劇場版《魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯之迴天〉》及劇場版動畫《魔法使之夜》進行宣傳，官方特別製作聯名視覺圖與宣傳影片，讓原本身處不同世界觀的角色，透過這次企劃產生連結。
根據官方公布資訊，這次聯名活動包含聲優特別留言、兩部作品的鑑賞活動，以及日本東京新宿 Wald 9 戲院的大型廣告展示，現場也將發放特製 B5 尺寸傳單。
《魔法使之夜》出自《Fate》系列所屬的 TYPE-MOON，由奈須蘑菇執筆，故事以1980年代日本為背景，描寫年輕魔法使蒼崎青子、魔女久遠寺有珠，以及少年靜希草十郎之間的奇妙共同生活。作品最早於2012年推出PC視覺小說遊戲，後續由曾製作《鬼滅之刃》動畫的 ufotable 改編為劇場版，預計11月20日在日本上映。
《魔法少女小圓》則是2011年推出的原創電視動畫，由新房昭之執導、虛淵玄負責劇本，故事圍繞鹿目圓與神祕生物丘比展開，表面上是少女實現願望、獲得魔法力量的故事，背後卻隱藏殘酷真相。這次聯名的《瓦爾普吉斯之迴天》為系列全新劇場版作品。