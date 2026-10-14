《魔法少女小圓》與《魔法使之夜》官方同步釋出神祕合作預告，影片中分別出現鹿目圓、蒼崎青子的身影，還以「魔法少女」、「見習魔法使」等字樣呼應兩部作品的特色，並出現雙方作品標誌，宣布將展開特別合作企劃，預告今（14）日日本時間晚上9點、台灣時間晚上8點公開詳細資訊，究竟會推出什麼樣的合作內容，也讓粉絲相當期待。
《魔法少女小圓》聯動《魔法使之夜》！今晚8點公開詳情
日本兩大魔法題材人氣作品即將合作，由《魔法少女小圓》與《魔法使之夜》官方社群同步預告，影片以粉紅色、藍色畫面分別呈現兩部作品的代表角色與台詞，最後揭露雙方即將展開合作。
由於兩部作品都有魔法少女元素，卻是擁有完全不同的世界觀，消息曝光後也引起動漫迷關注。目前官方尚未公布合作形式，究竟是特別宣傳影片、聯名視覺圖、周邊商品，還是其他跨作品企劃，都要等今晚揭曉。
鹿目圓遇上蒼崎青子！兩部魔法作品差很大
《魔法少女小圓》是2011年推出的原創電視動畫，由新房昭之執導、虛淵玄負責劇本，故事描述國中少女鹿目圓遇見神祕生物丘比，得知只要許下一個願望，就能成為魔法少女，然而看似夢幻的契約背後，卻隱藏殘酷真相，作品以可愛畫風與黑暗劇情的強烈反差聞名。
《魔法使之夜》則出自《Fate》系列所屬的 TYPE-MOON，由奈須蘑菇執筆，故事以1980年代的日本為背景，描寫年輕魔法使蒼崎青子、魔女久遠寺有珠，以及從鄉下來到城市的少年靜希草十郎，三人在洋館展開的奇妙共同生活。作品最早於2012年推出 PC 視覺小說遊戲，後續也登上家用主機平台，並宣布由製作《鬼滅之刃》動畫的 ufotable 改編成劇場版。
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日本兩大魔法題材人氣作品即將合作，由《魔法少女小圓》與《魔法使之夜》官方社群同步預告，影片以粉紅色、藍色畫面分別呈現兩部作品的代表角色與台詞，最後揭露雙方即將展開合作。
由於兩部作品都有魔法少女元素，卻是擁有完全不同的世界觀，消息曝光後也引起動漫迷關注。目前官方尚未公布合作形式，究竟是特別宣傳影片、聯名視覺圖、周邊商品，還是其他跨作品企劃，都要等今晚揭曉。
《魔法少女小圓》是2011年推出的原創電視動畫，由新房昭之執導、虛淵玄負責劇本，故事描述國中少女鹿目圓遇見神祕生物丘比，得知只要許下一個願望，就能成為魔法少女，然而看似夢幻的契約背後，卻隱藏殘酷真相，作品以可愛畫風與黑暗劇情的強烈反差聞名。
《魔法使之夜》則出自《Fate》系列所屬的 TYPE-MOON，由奈須蘑菇執筆，故事以1980年代的日本為背景，描寫年輕魔法使蒼崎青子、魔女久遠寺有珠，以及從鄉下來到城市的少年靜希草十郎，三人在洋館展開的奇妙共同生活。作品最早於2012年推出 PC 視覺小說遊戲，後續也登上家用主機平台，並宣布由製作《鬼滅之刃》動畫的 ufotable 改編成劇場版。