特斯拉（Tesla）被封為「特斯拉飛天車」的新一代跑車 Roadster 現場上演空翻、倒掛等震撼特技，全球瘋傳！這到底怎麼辦到的？許多人以為只是裝上 SpaceX 火箭推進器，但據外媒技術拆解，背後隱藏冷氣噴嘴、底盤吸力等 3 大黑科技，看馬斯克如何以航太力量突破物理極限。
🟡跑車究竟怎麼飛？十顆冷氣噴嘴超音速噴射
據外媒《Car and Driver》報導，空翻的原型車搭載「火箭套件」。車內取消副駕駛座，改裝超高壓氣瓶（COPV）儲存 250 公斤氣體。全車配置 10 個 SpaceX 冷氣推進器噴嘴（CGT），瞬間噴出超音速氣流，實現無跳台騰空空翻。
🟡為何能倒掛開車？底盤風扇製造超強下壓力
除了火箭噴嘴，另一關鍵是「吸在牆上開車」。據外媒引述特斯拉工程主管說法，底盤搭載「多模式風扇系統」，能抽乾車底空氣形成真空低壓，製造高達 2G 的下壓力，讓車輛即便在天花板靜止也不會下墜，顛覆傳統超跑抓地力常識。
🟡怎衝進0.8秒？推進器噴射突破輪胎極限
針對「0 至 60 mph 僅需 0.8 秒」，《MotorTrend》分析指出，傳統超跑加速受制於輪胎摩擦力；但 Roadster 除了雙馬達爆發逾 1,300 匹馬力，車尾噴嘴更能釋放巨大水平推力，直接靠反作用力暴衝，突破輪胎極限。
🟡飛天車真能上路？官網證實未獲道路許可證
雖然 3 大黑科技震撼車壇，但一般人短期內無法開著它上路。外媒《Car and Driver》點出，特斯拉官網已註明火箭版「未獲公共道路許可」。高壓噴氣噪音與氣流極具危險性，要合法掛牌仍有漫長挑戰。
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據外媒《Car and Driver》報導，空翻的原型車搭載「火箭套件」。車內取消副駕駛座，改裝超高壓氣瓶（COPV）儲存 250 公斤氣體。全車配置 10 個 SpaceX 冷氣推進器噴嘴（CGT），瞬間噴出超音速氣流，實現無跳台騰空空翻。
🟡為何能倒掛開車？底盤風扇製造超強下壓力
除了火箭噴嘴，另一關鍵是「吸在牆上開車」。據外媒引述特斯拉工程主管說法，底盤搭載「多模式風扇系統」，能抽乾車底空氣形成真空低壓，製造高達 2G 的下壓力，讓車輛即便在天花板靜止也不會下墜，顛覆傳統超跑抓地力常識。
針對「0 至 60 mph 僅需 0.8 秒」，《MotorTrend》分析指出，傳統超跑加速受制於輪胎摩擦力；但 Roadster 除了雙馬達爆發逾 1,300 匹馬力，車尾噴嘴更能釋放巨大水平推力，直接靠反作用力暴衝，突破輪胎極限。
🟡飛天車真能上路？官網證實未獲道路許可證
雖然 3 大黑科技震撼車壇，但一般人短期內無法開著它上路。外媒《Car and Driver》點出，特斯拉官網已註明火箭版「未獲公共道路許可」。高壓噴氣噪音與氣流極具危險性，要合法掛牌仍有漫長挑戰。