特斯拉（Tesla）全新第 2 代跑車 Roadster 震撼登場，現場展示空翻特技被封「特斯拉飛天車」！台灣官網火速開放訂車，入門訂金門檻就要 151 萬元、賽道版更達 755 萬元。雖然官方尚未公布正式車價，但外媒推估恐飆破千萬元。究竟 3 大規格差在哪？何時能交車？《NOWNEWS今日新聞》帶您一次看懂。
特斯拉飛天車怎麼辦到的？不只裝SpaceX推進器 外媒揭3大黑科技
🟡飛天車真能飛？官方X影片突破8000萬觀看
讓車迷苦等多年的第 2 代 Roadster 終於公開亮相！據外媒《Teslarati》報導，特斯拉執行長馬斯克在發表會上直言：「會飛的車是真的。」官方隨後在 X 平台釋出 46 秒實測影片，短短不到兩日（截至17日上午11時）已累積突破 8,340 萬次觀看。只見白色原型車衝上弧形斜坡後順利騰空，完成翻轉並平穩落地；甚至在無跳台輔助下，短暫懸浮躍過一輛 Semi 卡車與多輛電動車，超狂特技震驚全球。
據權威車媒《CarExpert》指出，實測中車身主要仰賴與 SpaceX 合作研發的冷氣體推進器實現短暫浮空；搭配底盤多模式風扇產生的真空吸力，能在靜止時提供高達 2G 的下壓力，甚至可「倒掛固定」在天花板上。馬斯克更宣稱，頂規版的零百加速實測達到驚人的 0.81 秒，極速目標將挑戰音速的一半（約時速 617 公里）。
🟡三大車型差在哪？入門至頂規車型完整盤點
據外媒《Electrek》與特斯拉最新公布的配置資訊，新一代 Roadster 共規劃 3 種車型版本，並非每一款都能在天上飛：
在外觀與座艙方面，《Electrek》指出新車融入了 Cybertruck 的立體折線語彙，設計靈感汲取自 SR-71 黑鳥偵察機與 F-35 戰機。內裝配備 Yoke 平把方向盤、電子線傳轉向（Steer-by-wire）、整合於底盤的一體式碳纖維跑車座椅，並換上靈感源自太空衣面罩的金色遮陽玻璃。
🟡買一輛要花多少？官方未定價但訂金破天荒
買一輛傳說中的飛天神車究竟要準備多少錢？外媒也給出了最新觀察：
【外媒揭露：官方尚未公布正式車價】
據《路透社》（Reuters）與外媒《Electrek》特別點出，特斯拉在本次發表會上「並未公布任何車型的最終正式售價」。回顧歷史，特斯拉在 2017 年首次展示 Roadster 概念車時，曾喊出標準版起售價 20 萬美元（約合台幣 645 萬元）、創始人版（Founders Series）25 萬美元（約合台幣 806 萬元）的參考價，但此數據相隔近十年已不具參考價值。
【訂金追平當年全車總價，名人也搶訂】
外媒分析指出，目前特斯拉公布的「預約訂金」金額相當驚人，甚至暗示量產後的最終車價恐大幅翻倍：
入門款 Performance：台灣官網預購訂金總額為 151 萬元（首筆刷卡 15 萬元、10 天內需繳清 136 萬元），在完成車輛配置前可全額退款。超高門檻仍擋不住熱潮，百萬 YouTuber Joeman 與前女友蕭伊便雙雙曬出付款證明，不約而同砸下 151 萬元下訂同款入門版，Joeman 更霸氣宣布未來交車將抽出 2 位粉絲一同上車試駕！
蕭伊訂了飛天特斯拉？嗨喊：特粉不是叫假的 曬付款證明反被噴爆
Joeman出手了！砸151萬訂最新特斯拉 跟蕭伊同一輛、邀粉絲試駕
賽道版 Thrust：美國訂金達 25 萬美元，台灣訂金更高達 755 萬元（首筆刷卡 15 萬、10 天內繳清 740 萬元）。外媒驚呼，光是「訂金」就已經追平 2017 年頂規版的「全車總價」，意味著未來加上火箭推進器套件後，最終正式車價極有可能突破百萬美元天價。
頂規飛行款 Rocket：一般消費者無法預訂，僅對特定 VIP 車主採「邀請制」限定釋出。
🟡飛天車能否上路？交通部表態須符合民航法
這輛兼具短暫懸浮飛行功能的跑車，未來能否合法在台灣街道上行駛？
特斯拉官方註記：據外媒《Car and Driver》與台灣官網資訊，官方已在規格介紹中特別加註「未核准在公共道路使用（not approved for public road use）」，目前仍屬於賽道極限特技用車。
台灣交通部正式回應：交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯受訪時明確表示，依現行法規，車輛在國內道路行駛必須先通過我國的「車輛安全檢測基準」；如果車輛兼具飛行功能，原則上更「必須對應符合民用航空法相關規定」。交通部後續將請車安中心進一步了解該車性能與在美國監理單位的核准狀況，審慎評估合法性。
特斯拉Roadster飛天款Rocket台灣能上路？交通部曝最新態度
🟡究竟何時能交車？外媒曝量產最快等至後年
對於熱血買家最關心的交車時程，答案恐怕還需要耐心等候。
據《路透社》（Reuters）報導，馬斯克親自證實第 2 代 Roadster 最快要到 2028 年才會正式展開生產，這距離其 2017 年首次以概念車亮相已延宕超過 10 年。外媒分析指出，特斯拉目前營運重心正全面轉向自駕計程車 Cybercab、FSD 系統與 Optimus 人形機器人，因此這款搭載極限航太推進器的狂想超跑，更多是作為展示工程實力的指標性旗艦作品（Halo Car），要真正看見它在路上狂奔，車迷至少還得等上兩年。
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🟡飛天車真能飛？官方X影片突破8000萬觀看
讓車迷苦等多年的第 2 代 Roadster 終於公開亮相！據外媒《Teslarati》報導，特斯拉執行長馬斯克在發表會上直言：「會飛的車是真的。」官方隨後在 X 平台釋出 46 秒實測影片，短短不到兩日（截至17日上午11時）已累積突破 8,340 萬次觀看。只見白色原型車衝上弧形斜坡後順利騰空，完成翻轉並平穩落地；甚至在無跳台輔助下，短暫懸浮躍過一輛 Semi 卡車與多輛電動車，超狂特技震驚全球。
🟡三大車型差在哪？入門至頂規車型完整盤點
據外媒《Electrek》與特斯拉最新公布的配置資訊，新一代 Roadster 共規劃 3 種車型版本，並非每一款都能在天上飛：
|車型規格
|定位與座位
|0-60 mph 加速
|核心配備與技術亮點
|預購資格與限制
|Performance
|符合路駕（雙座）
|1.6 秒內
|主動式空氣力學、底盤多模式真空貼地套件
|開放公開預約
|Thrust
|賽道專用（雙座）
|0.9 秒內
|賽道設定、額外搭載車尾加速冷氣推進器
|限量釋出、每人限購 1 輛
|Rocket
|懸浮飛行（單座）
|0.59 秒內（實測0.81秒）
|車身周圍配置推進器、具備完整飛行翻轉系統
|採「邀請制限定」，一般人無法預購
買一輛傳說中的飛天神車究竟要準備多少錢？外媒也給出了最新觀察：
【外媒揭露：官方尚未公布正式車價】
據《路透社》（Reuters）與外媒《Electrek》特別點出，特斯拉在本次發表會上「並未公布任何車型的最終正式售價」。回顧歷史，特斯拉在 2017 年首次展示 Roadster 概念車時，曾喊出標準版起售價 20 萬美元（約合台幣 645 萬元）、創始人版（Founders Series）25 萬美元（約合台幣 806 萬元）的參考價，但此數據相隔近十年已不具參考價值。
【訂金追平當年全車總價，名人也搶訂】
外媒分析指出，目前特斯拉公布的「預約訂金」金額相當驚人，甚至暗示量產後的最終車價恐大幅翻倍：
入門款 Performance：台灣官網預購訂金總額為 151 萬元（首筆刷卡 15 萬元、10 天內需繳清 136 萬元），在完成車輛配置前可全額退款。超高門檻仍擋不住熱潮，百萬 YouTuber Joeman 與前女友蕭伊便雙雙曬出付款證明，不約而同砸下 151 萬元下訂同款入門版，Joeman 更霸氣宣布未來交車將抽出 2 位粉絲一同上車試駕！
蕭伊訂了飛天特斯拉？嗨喊：特粉不是叫假的 曬付款證明反被噴爆
Joeman出手了！砸151萬訂最新特斯拉 跟蕭伊同一輛、邀粉絲試駕
賽道版 Thrust：美國訂金達 25 萬美元，台灣訂金更高達 755 萬元（首筆刷卡 15 萬、10 天內繳清 740 萬元）。外媒驚呼，光是「訂金」就已經追平 2017 年頂規版的「全車總價」，意味著未來加上火箭推進器套件後，最終正式車價極有可能突破百萬美元天價。
頂規飛行款 Rocket：一般消費者無法預訂，僅對特定 VIP 車主採「邀請制」限定釋出。
這輛兼具短暫懸浮飛行功能的跑車，未來能否合法在台灣街道上行駛？
特斯拉官方註記：據外媒《Car and Driver》與台灣官網資訊，官方已在規格介紹中特別加註「未核准在公共道路使用（not approved for public road use）」，目前仍屬於賽道極限特技用車。
台灣交通部正式回應：交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯受訪時明確表示，依現行法規，車輛在國內道路行駛必須先通過我國的「車輛安全檢測基準」；如果車輛兼具飛行功能，原則上更「必須對應符合民用航空法相關規定」。交通部後續將請車安中心進一步了解該車性能與在美國監理單位的核准狀況，審慎評估合法性。
特斯拉Roadster飛天款Rocket台灣能上路？交通部曝最新態度
對於熱血買家最關心的交車時程，答案恐怕還需要耐心等候。
據《路透社》（Reuters）報導，馬斯克親自證實第 2 代 Roadster 最快要到 2028 年才會正式展開生產，這距離其 2017 年首次以概念車亮相已延宕超過 10 年。外媒分析指出，特斯拉目前營運重心正全面轉向自駕計程車 Cybercab、FSD 系統與 Optimus 人形機器人，因此這款搭載極限航太推進器的狂想超跑，更多是作為展示工程實力的指標性旗艦作品（Halo Car），要真正看見它在路上狂奔，車迷至少還得等上兩年。